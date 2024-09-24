Рейтинг@Mail.ru
Сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 24.09.2024 (обновлено: 19:46 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/tramp-1974493722.html
Сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии
Сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии - РИА Новости, 24.09.2024
Сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии
Сына подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа задержали за хранение детской порнографии, сообщает телеканал ABC РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:38
2024-09-24T19:46
в мире
сша
северная каролина
флорида
дональд трамп
ак-47
повторное покушение на трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974496599_69:0:1091:575_1920x0_80_0_0_d32c592c6eb3760218f2164051e3d2cd.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сына подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа задержали за хранение детской порнографии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на следователей. "Сын Райана Рута, человека, арестованного в связи со второй попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа, был взят под стражу по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии", - указывает телеканал. Отмечается, что в ходе обыска в доме у Орана Рута по делу о покушении следователи обнаружили файлы с детской порнографией на его устройствах. По данным телеканала, Оран Рут предстанет перед федеральным судом штата Северная Каролина во вторник, где прокуроры, как ожидается, попросят продлить срок его содержания под стражей. Ему предъявлены обвинения в получении детской порнографии и ее хранении, отмечает телеканал. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
https://ria.ru/20240808/syn-1964803392.html
https://ria.ru/20240308/rasprostranenie-1931909388.html
сша
северная каролина
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974496599_196:0:963:575_1920x0_80_0_0_d97c1472ce589d46d0a49e5a01240c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, северная каролина, флорида, дональд трамп, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Северная Каролина, Флорида, Дональд Трамп, АК-47, Повторное покушение на Трампа
Сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии

ABC News: сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии

Сын подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут
Сын подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Сын подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сына подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа задержали за хранение детской порнографии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на следователей.
"Сын Райана Рута, человека, арестованного в связи со второй попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа, был взят под стражу по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии", - указывает телеканал.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сын Байдена попросил суд исключить детали трат на проституток и порнографию
8 августа, 04:16
Отмечается, что в ходе обыска в доме у Орана Рута по делу о покушении следователи обнаружили файлы с детской порнографией на его устройствах.
По данным телеканала, Оран Рут предстанет перед федеральным судом штата Северная Каролина во вторник, где прокуроры, как ожидается, попросят продлить срок его содержания под стражей. Ему предъявлены обвинения в получении детской порнографии и ее хранении, отмечает телеканал.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
В Испании задержали 12 человек за распространение детской порнографии
8 марта, 15:16
 
В миреСШАСеверная КаролинаФлоридаДональд ТрампАК-47Повторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала