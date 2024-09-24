Сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии
ABC News: сына покушавшегося на Трампа задержали за хранение детской порнографии
Сын подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут
Сын подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа Оран Раут
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сына подозреваемого в покушении на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа задержали за хранение детской порнографии, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на следователей.
"Сын Райана Рута, человека, арестованного в связи со второй попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа, был взят под стражу по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии", - указывает телеканал.
Отмечается, что в ходе обыска в доме у Орана Рута по делу о покушении следователи обнаружили файлы с детской порнографией на его устройствах.
По данным телеканала, Оран Рут предстанет перед федеральным судом штата Северная Каролина во вторник, где прокуроры, как ожидается, попросят продлить срок его содержания под стражей. Ему предъявлены обвинения в получении детской порнографии и ее хранении, отмечает телеканал.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.