https://ria.ru/20240924/terakt-1974367865.html

Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году

Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году - РИА Новости, 24.09.2024

Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году

Южный окружной военный суд приговорил к 24 и 25 годам лишения свободы Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, обвиняемых по делу о теракте в Чечне в 2005 году,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:19

2024-09-24T10:19

2024-09-24T10:46

происшествия

чеченская республика (чечня)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974370859_0:39:1143:681_1920x0_80_0_0_fb293ae8f7ef0c93c25854678b0da99e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 24 и 25 годам лишения свободы Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, обвиняемых по делу о теракте в Чечне в 2005 году, когда погибли 15 человек и 36 пострадали, сообщил РИА Новости представитель суда."Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева - к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, Дудиев и Донашев в июле 2005 года в составе банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова, находясь в станице Новощедринской в Чечне, приняли участие в похищении и убийстве мужчины, тело которого в дальнейшем использовали при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни.По информации СУСК РФ по республике, возле жилых домов члены банды припарковали автомобиль, начиненный взрывчаткой, в котором находилось тело ранее похищенного мужчины, переодетого в форму российского военнослужащего. Чтобы привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов и местных жителей, один из обвиняемых выстрелил по автомобилю, а после начала следственно-оперативных мероприятий было активировано взрывное устройство. В результате взрыва погибли 15 человек, 36 получили ранения разной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов.Ранее Дудиев и Донашев входили в состав банды Шамиля Басаева и были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 18 до 19 лет в колонии строгого режима. Судом было доказано, что они принимали активное участие в нападении на находившихся на высоте 776 военнослужащих 6-й роты в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20240923/terakt-1974320307.html

https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чеченская республика (чечня)