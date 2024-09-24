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Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году - РИА Новости, 24.09.2024
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10:19 24.09.2024 (обновлено: 10:46 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/terakt-1974367865.html
Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году
Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году - РИА Новости, 24.09.2024
Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году
Южный окружной военный суд приговорил к 24 и 25 годам лишения свободы Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, обвиняемых по делу о теракте в Чечне в 2005 году,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:19
2024-09-24T10:46
происшествия
чеченская республика (чечня)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 24 и 25 годам лишения свободы Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, обвиняемых по делу о теракте в Чечне в 2005 году, когда погибли 15 человек и 36 пострадали, сообщил РИА Новости представитель суда."Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева - к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, Дудиев и Донашев в июле 2005 года в составе банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова, находясь в станице Новощедринской в Чечне, приняли участие в похищении и убийстве мужчины, тело которого в дальнейшем использовали при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни.По информации СУСК РФ по республике, возле жилых домов члены банды припарковали автомобиль, начиненный взрывчаткой, в котором находилось тело ранее похищенного мужчины, переодетого в форму российского военнослужащего. Чтобы привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов и местных жителей, один из обвиняемых выстрелил по автомобилю, а после начала следственно-оперативных мероприятий было активировано взрывное устройство. В результате взрыва погибли 15 человек, 36 получили ранения разной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов.Ранее Дудиев и Донашев входили в состав банды Шамиля Басаева и были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 18 до 19 лет в колонии строгого режима. Судом было доказано, что они принимали активное участие в нападении на находившихся на высоте 776 военнослужащих 6-й роты в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20240923/terakt-1974320307.html
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Варвара Скокшина
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происшествия, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
Суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в Чечне в 2005 году

Фигуранты дела о теракте в Чечне в 2005 году получили до 25 лет лишения свободы

© RTФигуранты дела о теракте в Чечне в 2005 году в суде. Кадр видео
Фигуранты дела о теракте в Чечне в 2005 году в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© RT
Фигуранты дела о теракте в Чечне в 2005 году в суде. Кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 24 и 25 годам лишения свободы Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, обвиняемых по делу о теракте в Чечне в 2005 году, когда погибли 15 человек и 36 пострадали, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева - к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания", - сказал собеседник агентства.
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По данным следствия, Дудиев и Донашев в июле 2005 года в составе банды Супьяна Арсанакаева и Висхана Заитова, находясь в станице Новощедринской в Чечне, приняли участие в похищении и убийстве мужчины, тело которого в дальнейшем использовали при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни.
По информации СУСК РФ по республике, возле жилых домов члены банды припарковали автомобиль, начиненный взрывчаткой, в котором находилось тело ранее похищенного мужчины, переодетого в форму российского военнослужащего. Чтобы привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов и местных жителей, один из обвиняемых выстрелил по автомобилю, а после начала следственно-оперативных мероприятий было активировано взрывное устройство. В результате взрыва погибли 15 человек, 36 получили ранения разной степени тяжести. В числе погибших и пострадавших были сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Дудиев и Донашев входили в состав банды Шамиля Басаева и были приговорены Южным окружным военным судом к срокам от 18 до 19 лет в колонии строгого режима. Судом было доказано, что они принимали активное участие в нападении на находившихся на высоте 776 военнослужащих 6-й роты в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих Вооруженных сил РФ.
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