https://ria.ru/20240924/svo-1974443202.html
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки - РИА Новости, 24.09.2024
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки
Российские войска держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ возле харьковской Кругляковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:40
2024-09-24T15:40
2024-09-24T15:40
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харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российские войска держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ возле харьковской Кругляковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Бои за освобождение нашей территории продолжаются. На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населённого пункта Кругляковка", - сообщил Ганчев.По его словам, ВСУ пытаются усилить группировку на этом направлении, но российская артиллерия и авиация не дают этого сделать.
https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, СВО
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки
Гачев: ВС России держат под огнем пути снабжения ВСУ в Харьковской области