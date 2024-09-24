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Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/svo-1974443202.html
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки - РИА Новости, 24.09.2024
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки
Российские войска держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ возле харьковской Кругляковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:40
2024-09-24T15:40
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сво
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российские войска держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ возле харьковской Кругляковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Бои за освобождение нашей территории продолжаются. На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населённого пункта Кругляковка", - сообщил Ганчев.По его словам, ВСУ пытаются усилить группировку на этом направлении, но российская артиллерия и авиация не дают этого сделать.
https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, СВО
Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки

Гачев: ВС России держат под огнем пути снабжения ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российские войска держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ возле харьковской Кругляковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Бои за освобождение нашей территории продолжаются. На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населённого пункта Кругляковка", - сообщил Ганчев.
По его словам, ВСУ пытаются усилить группировку на этом направлении, но российская артиллерия и авиация не дают этого сделать.
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе
Вчера, 03:56
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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