https://ria.ru/20240924/svo-1974443202.html

Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки

Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки - РИА Новости, 24.09.2024

Гачев рассказал о боях в районе харьковской Кругляковки

Российские войска держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ возле харьковской Кругляковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:40

2024-09-24T15:40

2024-09-24T15:40

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

сво

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российские войска держат под огневым контролем пути снабжения ВСУ возле харьковской Кругляковки, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Бои за освобождение нашей территории продолжаются. На данный момент под огневым контролем ВС РФ пути снабжения украинских войск в районе населённого пункта Кругляковка", - сообщил Ганчев.По его словам, ВСУ пытаются усилить группировку на этом направлении, но российская артиллерия и авиация не дают этого сделать.

https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html

харьковская область

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2024

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сво