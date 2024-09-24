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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/svo-1974441300.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили ещё 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с 13.00 до 14.45 мск, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:25
2024-09-24T15:25
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
сво
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили ещё 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с 13.00 до 14.45 мск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 13.05 – населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В СЦКК отметили, что с 13.20 было выпущено ещё шесть таких же нарядов по Донецку, в том числе два кассетных, а также восемь снарядов по Горловке, включая центр города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240924/krasnoarmeysk-1974422808.html
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, сво
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, СВО
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили ещё 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с 13.00 до 14.45 мск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 13.05 – населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В СЦКК отметили, что с 13.20 было выпущено ещё шесть таких же нарядов по Донецку, в том числе два кассетных, а также восемь снарядов по Горловке, включая центр города.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролСВО
 
 
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