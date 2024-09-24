https://ria.ru/20240924/svo-1974441300.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.09.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили ещё 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с 13.00 до 14.45 мск, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:25

2024-09-24T15:25

2024-09-24T15:25

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

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сво

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ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили ещё 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке с 13.00 до 14.45 мск, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.00 – населённый пункт Катериновка – населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 13.05 – населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В СЦКК отметили, что с 13.20 было выпущено ещё шесть таких же нарядов по Донецку, в том числе два кассетных, а также восемь снарядов по Горловке, включая центр города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240924/krasnoarmeysk-1974422808.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, сво