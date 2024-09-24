https://ria.ru/20240924/svo-1974399495.html
В Кремле назвали условие завершения СВО
В Кремле назвали условие завершения СВО - РИА Новости, 24.09.2024
В Кремле назвали условие завершения СВО
СВО завершится, как только поставленные Россией цели будут достигнуты тем или иным путем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:08
2024-09-24T12:08
2024-09-24T12:08
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. СВО завершится, как только поставленные Россией цели будут достигнуты тем или иным путем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240924/dzhonson-1974340671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле назвали условие завершения СВО
Песков: СВО завершится, когда Россия достигнет поставленных целей