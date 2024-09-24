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В Кремле назвали условие завершения СВО - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/svo-1974399495.html
В Кремле назвали условие завершения СВО
В Кремле назвали условие завершения СВО - РИА Новости, 24.09.2024
В Кремле назвали условие завершения СВО
СВО завершится, как только поставленные Россией цели будут достигнуты тем или иным путем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:08
2024-09-24T12:08
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. СВО завершится, как только поставленные Россией цели будут достигнуты тем или иным путем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле назвали условие завершения СВО

Песков: СВО завершится, когда Россия достигнет поставленных целей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа минометного расчета спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. СВО завершится, как только поставленные Россией цели будут достигнуты тем или иным путем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то специальная военная операция будет завершена", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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