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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 24.09.2024
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23:50 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/sumy-1974512931.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги
Взрывы прозвучали в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T23:50
2024-09-24T23:50
в мире
сумская область
россия
сумы
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах было слышно звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области с 21.43 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240924/harkov-1974444575.html
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в мире, сумская область, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги

"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Украины в Киевской области Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины в Киевской области
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах было слышно звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В Сумской области с 21.43 мск звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Вчера, 15:40
 
В миреСумская областьРоссияСумыДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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