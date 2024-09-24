https://ria.ru/20240924/sumy-1974512931.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 24.09.2024

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги

Взрывы прозвучали в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T23:50

2024-09-24T23:50

2024-09-24T23:50

в мире

сумская область

россия

сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952493776_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6be03b72da5a4be1f1b56cf23e32bc07.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах было слышно звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области с 21.43 мск звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240924/harkov-1974444575.html

сумская область

россия

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины