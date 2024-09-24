https://ria.ru/20240924/sud-1974499126.html

Суд продлил арест экс-главе "Гостеха" по делу о хищении средств

Суд продлил арест экс-главе "Гостеха" по делу о хищении средств - РИА Новости, 24.09.2024

Суд продлил арест экс-главе "Гостеха" по делу о хищении средств

Тверской суд Москвы продлил срок ареста бывшему руководителю "Гостеха", директору центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярославу Демченко РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T20:00

2024-09-24T20:00

2024-09-24T20:00

москва

промсвязьбанк

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста бывшему руководителю "Гостеха", директору центра развития образовательных платформ ПАО "Промсвязьбанк" Ярославу Демченко по делу о хищении 38 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в инстанции. "Суд продлил Демченко срок содержания под стражей до 25 ноября", - сказала собеседница агентства. Меру пресечения так же продлили генеральному директору ООО "РСВ" Антону Аникину и менеджеру ООО "Клевер" Артему Прошко. Следствие считает, что ООО "Клевер" заключило контракт с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", обязавшись создать для него автоматизированную информационную систему "Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт". Как полагает следствие, ООО "Клевер" не планировало исполнять обязательства в полном объеме. Работы частично были выполнены фиктивно, а "Фонд новых форм развития образования" принял их как исполненные, хотя они не соответствовали требованиям контракта. Демченко вместе с должностными лицами похитил 38 миллионов рублей, нанеся ущерб государству в особо крупном размере. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, Демченко стал топ-менеджером ПАО "Промсвязьбанк" уже после того, как совершил предполагаемое преступление. Российский сервис "Гостех" - платформа, на которой создаются государственные цифровые сервисы и информационные системы.

https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974405000.html

https://ria.ru/20240924/general-1974477538.html

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москва, промсвязьбанк