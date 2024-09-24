https://ria.ru/20240924/sud-1974483875.html

В Москве арестовали водителя после ДТП с тремя погибшими

В Москве арестовали водителя после ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 24.09.2024

В Москве арестовали водителя после ДТП с тремя погибшими

Водитель, столкнувшийся с такси 20 сентября в Москве, в результате чего погибли три человека, заключен под стражу, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:42

2024-09-24T18:42

2024-09-24T18:42

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Водитель, столкнувшийся с такси 20 сентября в Москве, в результате чего погибли три человека, заключен под стражу, сообщила столичная прокуратура. В пятницу ночью на Мичуринском проспекте в такси врезалась легковушка Ford. В результате ДТП три человека погибли, еще четыре пострадали. По данным столичного главка МВД РФ, погибли водитель такси и два его пассажира, еще один пассажир ранен; в Ford пострадали три человека. Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). смерть трех лиц). Позднее в прокуратуре Москвы уточнили, что водитель Ford находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд заключил под стражу водителя, совершившего ДТП на Мичуринском проспекте, в результате которого погибли три человека. 27-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также сообщается, что его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20240924/ulyanovsk-1974471907.html

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