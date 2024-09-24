https://ria.ru/20240924/sud-1974478437.html

Генерал Булгаков в суде увиделся с женой

Генерал Булгаков в суде увиделся с женой - РИА Новости, 24.09.2024

Генерал Булгаков в суде увиделся с женой

Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, в суде смог увидеть свою жену и... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:55

2024-09-24T17:55

2024-09-24T17:59

происшествия

дмитрий булгаков

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, в суде смог увидеть свою жену и родственников, передаёт корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы. Супруга, родственники и друзья пришли в суд поддержать Булгакова и смогли увидеть, как его под конвоем проводят в зал суда. Позднее их пустят в зал. Любое общение с генералом родственникам запретили. "Вы тут в качестве слушателей. Слушатель - от слова слушать", - пояснил пристав. В СИЗО обвиняемому свидания с родными не разрешают, поэтому это их единственный шанс увидеться. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает. Генерал, до сентября 2022 года отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение армии, был арестован в июле. По данным газеты "Коммерсант", уголовное дело в отношении Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В качестве субподрядчика к работам была привлечена подконтрольная Булгакову фирма, которая необоснованно обогатилась на почти 50 миллионов рублей, сообщало издание. Адвокат Сергей Севрук рассказал РИА Новости, что Булгакову вменяется мошенничество на более чем 49 миллионов рублей, однако он этих денег не получал - они находятся на счету фирмы-подрядчика АО "Петербургская сбытовая компания".

https://ria.ru/20240924/mumindzhanov-1974406495.html

https://ria.ru/20240923/prokuratura-1974318754.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дмитрий булгаков