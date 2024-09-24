https://ria.ru/20240924/sud-1974349289.html
Суд продлил арест по делу сахалинского рыбопромышленника Кана
Суд продлил арест по делу сахалинского рыбопромышленника Кана - РИА Новости, 24.09.2024
Суд продлил арест по делу сахалинского рыбопромышленника Кана
Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник продлил арест на имущество по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:30
2024-09-24T05:30
2024-09-24T05:30
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник продлил арест на имущество по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, судебное разбирательство продолжится в понедельник, 30 сентября, сообщили РИА Новости в суде. Неделю назад суд начал заслушивать предъявленное Кану обвинение. Тогда прокурор закончил его оглашать и предложил установить порядок исследования доказательств - изучить письменные материалы дела и допросить свидетелей. В понедельник, 23 сентября, обвинение выступило с ходатайством по арестованному по уголовному делу имуществу, суд рассмотрел его во вторник. "Арест на имущество продлили, следующее заседание будет в понедельник, в 16 часов (09.00 мск)", - сказали в суде. Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору. По данным обвинения, Кан создал преступную организацию с 13 августа 2010 года по 1 августа 2014 года и руководил ею по 4 июня 2019 года. Он разработал схему преступной деятельности, участники которой поставляли живого краба через таможенную границу Таможенного союза из России в Японию, Республику Корея, КНР. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек. В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
https://ria.ru/20240321/ryba-1934670414.html
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происшествия, справки, владивосток, россия, япония, таможенный союз, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Справки, Владивосток, Россия, Япония, Таможенный союз, Генеральная прокуратура РФ
Суд продлил арест по делу сахалинского рыбопромышленника Кана
Суд продлил арест имущества по второму делу сахалинского рыбопромышленника Кана
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник продлил арест на имущество по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, судебное разбирательство продолжится в понедельник, 30 сентября, сообщили РИА Новости в суде.
Неделю назад суд начал заслушивать предъявленное Кану обвинение. Тогда прокурор закончил его оглашать и предложил установить порядок исследования доказательств - изучить письменные материалы дела и допросить свидетелей. В понедельник, 23 сентября, обвинение выступило с ходатайством по арестованному по уголовному делу имуществу, суд рассмотрел его во вторник.
"Арест на имущество продлили, следующее заседание будет в понедельник, в 16 часов (09.00 мск)", - сказали в суде.
Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору.
По данным обвинения, Кан создал преступную организацию с 13 августа 2010 года по 1 августа 2014 года и руководил ею по 4 июня 2019 года. Он разработал схему преступной деятельности, участники которой поставляли живого краба через таможенную границу Таможенного союза
из России
в Японию
, Республику Корея, КНР
. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании
. Генпрокуратура
назвала версию о его смерти инсценировкой.