https://ria.ru/20240924/sud-1974349289.html

Суд продлил арест по делу сахалинского рыбопромышленника Кана

Суд продлил арест по делу сахалинского рыбопромышленника Кана - РИА Новости, 24.09.2024

Суд продлил арест по делу сахалинского рыбопромышленника Кана

Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник продлил арест на имущество по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:30

2024-09-24T05:30

2024-09-24T05:30

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник продлил арест на имущество по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, судебное разбирательство продолжится в понедельник, 30 сентября, сообщили РИА Новости в суде. Неделю назад суд начал заслушивать предъявленное Кану обвинение. Тогда прокурор закончил его оглашать и предложил установить порядок исследования доказательств - изучить письменные материалы дела и допросить свидетелей. В понедельник, 23 сентября, обвинение выступило с ходатайством по арестованному по уголовному делу имуществу, суд рассмотрел его во вторник. "Арест на имущество продлили, следующее заседание будет в понедельник, в 16 часов (09.00 мск)", - сказали в суде. Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. В ходе предварительного заседания суд отклонил ходатайство стороны защиты о возврате дела прокурору. По данным обвинения, Кан создал преступную организацию с 13 августа 2010 года по 1 августа 2014 года и руководил ею по 4 июня 2019 года. Он разработал схему преступной деятельности, участники которой поставляли живого краба через таможенную границу Таможенного союза из России в Японию, Республику Корея, КНР. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек. В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.

https://ria.ru/20240321/ryba-1934670414.html

https://ria.ru/20240730/delo-1962822875.html

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происшествия, справки, владивосток, россия, япония, таможенный союз, генеральная прокуратура рф