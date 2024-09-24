https://ria.ru/20240924/su-57-1974341237.html

В ЦАМТО назвали Су-57 самым испытанным в боевых условиях самолетом

В ЦАМТО назвали Су-57 самым испытанным в боевых условиях самолетом - РИА Новости, 24.09.2024

В ЦАМТО назвали Су-57 самым испытанным в боевых условиях самолетом

Российский истребитель Су-57 является самым испытанным в мире в реальных боевых условиях среди других самолетов пятого поколения, его боевые возможности... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:27

2024-09-24T03:27

2024-09-24T03:27

космос - риа наука

россия

сирия

украина

цамто

ростех

окб сухого

су-57

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_0:56:1876:1111_1920x0_80_0_0_043e217edc0caf91a4d05c46ab57a605.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель Су-57 является самым испытанным в мире в реальных боевых условиях среди других самолетов пятого поколения, его боевые возможности постоянно наращиваются, говорится в экспертном докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО). ЦАМТО представил оценку состояния текущих и перспективных программ в области создания истребителей пятого поколения. Как подчеркивается в докладе ЦАМТО, наличие в боевом парке национальных ВВС истребителей пятого поколения является показателем статуса государства и подтверждение заявки на региональное и мировое лидерство. Проанализировав текущее состояние соответствующих авиационных программ в США, Китае, России, Южной Корее, Турции, Индии, Японии, эксперты ЦАМТО отметили успешно развивающийся проект российского истребителя пятого поколения Су-57. Сегодня лишь три страны имеют на вооружении самолеты пятого поколения: США с F-22A Raptor, Китай с J-20 и Россия с Су-57. "С учетом боевого применения в Сирии и на Украине Су-57 представляет самый испытанный в реальной обстановке вооруженного противостояния самолет пятого поколения. Это признается в том числе и на Западе", - говорится в докладе ЦАМТО, опубликованном в журнале "Национальная оборона". Су-57 наносил удары по реальным целям в Сирии. При этом он продемонстрировал свойства малозаметности: о его боевых вылетах в Сирии стало известно только после возвращения данной машины в Россию. Факт боевого применения Су-57 на Ближнем Востоке был официально подтвержден министерством обороны РФ. Насколько известно, Су-57 нанес ряд высокоточных ударов новейшими средствами поражения по хорошо защищенным объектам незаконных вооруженных формирований. В 2022 году появилась первая информация, что российский истребитель пятого поколения привлекается к боевым действиям на Украине. Позднее представители государственной корпорации "Ростех" сообщили, что Су-57 проходит доработку с учетом полученного боевого опыта. В последнее время военные корреспонденты все чаще сообщают о новых случаях применения Су-57, когда российская авиация наносит массированные удары по расположению вражеских войск и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Возможности Су-57 наращиваются с целью расширения его роли в продолжающихся боевых действиях в зоне специальной военной операции. "Новейший истребитель пятого поколения Су-57 применяется для решения наиболее сложных задач. Он способен выполнять задачи в условиях насыщенной ПВО противника за счет повышенных характеристик скрытности и выживаемости. Несмотря на высокие характеристики существующих самолетов, сегодня ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением функционала под задачи СВО", – говорится в обзоре. Дальнейшее совершенствование Су-57 также идет и по линии силовой установки. На место двигателя первого этапа АЛ-41Ф-1 приходит более современное "Изделие 30" (АЛ-51Ф). За счет сниженного расхода топлива вырастет дальность полета (без дозаправки оценочно 5 тысяч километров). Самолет будет быстрее разгоняться, обладать лучшей скороподъемностью и меньшей заметностью. Увеличиться скорость на крейсерском режиме полета. Двигатель второго этапа завершил испытания, им будут комплектоваться серийные Су-57, запланированные к сдаче в 2024 году. В 2023 году заказчику передано десять самолетов с двигателями первого этапа. Производство вскоре достигнет двадцати Су-57 ежегодно, со временем - до 30.

https://ria.ru/20240923/samolet-1974277266.html

https://ria.ru/20240922/su-34-1974056407.html

https://ria.ru/20240921/udar-1973950347.html

россия

сирия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, сирия, украина, цамто, ростех, окб сухого, су-57, j-20