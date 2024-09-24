В ЦАМТО назвали Су-57 самым испытанным в боевых условиях самолетом
ЦАМТО: Су-57 считается самым испытанным в реальных боевых условиях самолетом
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский истребитель Су-57 является самым испытанным в мире в реальных боевых условиях среди других самолетов пятого поколения, его боевые возможности постоянно наращиваются, говорится в экспертном докладе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
ЦАМТО представил оценку состояния текущих и перспективных программ в области создания истребителей пятого поколения. Как подчеркивается в докладе ЦАМТО, наличие в боевом парке национальных ВВС истребителей пятого поколения является показателем статуса государства и подтверждение заявки на региональное и мировое лидерство. Проанализировав текущее состояние соответствующих авиационных программ в США, Китае, России, Южной Корее, Турции, Индии, Японии, эксперты ЦАМТО отметили успешно развивающийся проект российского истребителя пятого поколения Су-57.
Сегодня лишь три страны имеют на вооружении самолеты пятого поколения: США с F-22A Raptor, Китай с J-20 и Россия с Су-57.
Су-57 наносил удары по реальным целям в Сирии. При этом он продемонстрировал свойства малозаметности: о его боевых вылетах в Сирии стало известно только после возвращения данной машины в Россию. Факт боевого применения Су-57 на Ближнем Востоке был официально подтвержден министерством обороны РФ. Насколько известно, Су-57 нанес ряд высокоточных ударов новейшими средствами поражения по хорошо защищенным объектам незаконных вооруженных формирований.
В 2022 году появилась первая информация, что российский истребитель пятого поколения привлекается к боевым действиям на Украине. Позднее представители государственной корпорации "Ростех" сообщили, что Су-57 проходит доработку с учетом полученного боевого опыта. В последнее время военные корреспонденты все чаще сообщают о новых случаях применения Су-57, когда российская авиация наносит массированные удары по расположению вражеских войск и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.
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Возможности Су-57 наращиваются с целью расширения его роли в продолжающихся боевых действиях в зоне специальной военной операции. "Новейший истребитель пятого поколения Су-57 применяется для решения наиболее сложных задач. Он способен выполнять задачи в условиях насыщенной ПВО противника за счет повышенных характеристик скрытности и выживаемости. Несмотря на высокие характеристики существующих самолетов, сегодня ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением функционала под задачи СВО", – говорится в обзоре.
Дальнейшее совершенствование Су-57 также идет и по линии силовой установки. На место двигателя первого этапа АЛ-41Ф-1 приходит более современное "Изделие 30" (АЛ-51Ф). За счет сниженного расхода топлива вырастет дальность полета (без дозаправки оценочно 5 тысяч километров). Самолет будет быстрее разгоняться, обладать лучшей скороподъемностью и меньшей заметностью. Увеличиться скорость на крейсерском режиме полета.
Двигатель второго этапа завершил испытания, им будут комплектоваться серийные Су-57, запланированные к сдаче в 2024 году. В 2023 году заказчику передано десять самолетов с двигателями первого этапа. Производство вскоре достигнет двадцати Су-57 ежегодно, со временем - до 30.
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