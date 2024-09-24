https://ria.ru/20240924/stipendiya-1974369005.html

Стипендию губернатора Ленобласти получат 28 студентов с инвалидностью

Стипендию губернатора Ленобласти получат 28 студентов с инвалидностью - РИА Новости, 24.09.2024

Стипендию губернатора Ленобласти получат 28 студентов с инвалидностью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Именную стипендию губернатора Ленинградской области получат 28 студентов с инвалидностью, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:30

2024-09-24T10:30

2024-09-24T10:30

ленинградская область

александр дрозденко

стипендия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Именную стипендию губернатора Ленинградской области получат 28 студентов с инвалидностью, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом учебном году 28 студентов с инвалидностью будут получать именную стипендию губернатора в размере 5 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал Александр Дрозденко", - говорится в сообщении. Отмечается, что стипендия студентам с инвалидностью будет выплачиваться в период с 1 сентября 2024 года по 31 января 2025 года. "Ленобласть поддерживает талантливых молодых людей с ограниченными возможностями. Материальная поддержка студентов с инвалидностью призвана вдохновить их на достижения, дать возможность сосредоточиться на учебе и получить образование, которое в будущем будет базой для успешной социализации после окончания учебного заведения", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Именные стипендии учреждены в качестве материальной поддержки с целью создания условий для профессиональной подготовки, гармоничного развития одаренных студентов-инвалидов, которые обучаются в образовательных организациях Ленинградской области. Стипендии выплатят студентам из образовательных учреждений Ленинградской области, среди которых: Кировский политехнический техникум, Сосновоборский политехнический колледж, Центр непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области, Волховский многопрофильный техникум, Подпорожский политехнический техникум, Приозерский политехнический колледж, Борский агропромышленный техникум, Политехнический колледж города Светогорска, Киришский политехнический техникум, Тосненский политехнический техникум, ЛГУ им. А.С.Пушкина, Гатчинский колледж им. К.Д. Ушинского, ГИЭФПТ, ЛОККиИ.

https://ria.ru/20240923/lenoblast-1974271135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, стипендия