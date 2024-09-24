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Миллионы мигрантов могут превратить США в новый Вавилон, заявил Пушков - РИА Новости, 24.09.2024
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20:05 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ssha-1974500054.html
Миллионы мигрантов могут превратить США в новый Вавилон, заявил Пушков
Миллионы мигрантов могут превратить США в новый Вавилон, заявил Пушков - РИА Новости, 24.09.2024
Миллионы мигрантов могут превратить США в новый Вавилон, заявил Пушков
Миллионы мигрантов могут превратить США в новый Вавилон, белым американцам необходимо готовиться стать этническим меньшинством в своей стране, заявил глава... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:05
2024-09-24T20:05
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Миллионы мигрантов могут превратить США в новый Вавилон, белым американцам необходимо готовиться стать этническим меньшинством в своей стране, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "(Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд) Трамп прав в том, что при (кандидате на пост президента от демократов Камале) Харрис иммиграция резко возрастет, что глубоко изменит социальную и этническую ткань американского общества. Оно будет все менее "американским" и все более "вавилонским" в библейском смысле этого слова. Но Трамп не сможет остановить разрушение Америки, разве что притормозит его. Миллионы людей из стран "третьего мира" неизбежно превратят США в новый Вавилон, это лишь вопрос времени. А белым американцам надо готовится стать этническим меньшинством в собственной стране", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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в мире, сша, америка, алексей пушков, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Миллионы мигрантов могут превратить США в новый Вавилон, заявил Пушков

Пушков: белым американцам надо готовиться стать этническим меньшинством

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Миллионы мигрантов могут превратить США в новый Вавилон, белым американцам необходимо готовиться стать этническим меньшинством в своей стране, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"(Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд) Трамп прав в том, что при (кандидате на пост президента от демократов Камале) Харрис иммиграция резко возрастет, что глубоко изменит социальную и этническую ткань американского общества. Оно будет все менее "американским" и все более "вавилонским" в библейском смысле этого слова. Но Трамп не сможет остановить разрушение Америки, разве что притормозит его. Миллионы людей из стран "третьего мира" неизбежно превратят США в новый Вавилон, это лишь вопрос времени. А белым американцам надо готовится стать этническим меньшинством в собственной стране", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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