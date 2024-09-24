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США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта - РИА Новости, 24.09.2024
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта
США и Канада создали рабочую группу по демаркации границы в море Бофорта, говорится в опубликованном во вторник заявлении правительств двух стран. . РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:00
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США и Канада создали рабочую группу по демаркации границы в море Бофорта, говорится в опубликованном во вторник заявлении правительств двух стран. . "На фоне стремительных изменений в регионе Арктики, где возникают новые сложности и растет стратегическое соперничество, США и Канада становятся все более сосредоточены на этом регионе... Для дальнейшего сотрудничества в Арктике Канада и США объявляют создание совместной рабочей группы для проведения переговоров о морской границе в море Бофорта, в том числе решения вопроса о перехлесте границы на континентальном шельфе в центральной части Арктического океана", - говорится в заявлении. Как уточняется в нем, речь идет о территории к северу от Аляски, Юкона и Северо-Западных территорий Канады. Планируется, что работа группы над прояснением вопроса общей северной границы посредством двусторонних переговоров при участии представителей от власти, территорий и коренных народов начнется в ближайшее время. Ее главной целью является достижение соглашения об общей морской границе в Арктике, принятие во внимание ответственное отношение к охране и использованию ресурсов региона на пользу жителей обеих стран и коренных народов, сообщили власти двух стран.
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в мире, канада, сша, арктика
В мире, Канада, США, Арктика
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта
США и Канада создали рабочую группу по демаркации границы в море Бофорта