Рейтинг@Mail.ru
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ssha-1974499514.html
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта - РИА Новости, 24.09.2024
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта
США и Канада создали рабочую группу по демаркации границы в море Бофорта, говорится в опубликованном во вторник заявлении правительств двух стран. . РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T20:00
2024-09-24T20:00
в мире
канада
сша
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787554_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_bb4dc892fa6adda3dedfdd73ff7e9739.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США и Канада создали рабочую группу по демаркации границы в море Бофорта, говорится в опубликованном во вторник заявлении правительств двух стран. . "На фоне стремительных изменений в регионе Арктики, где возникают новые сложности и растет стратегическое соперничество, США и Канада становятся все более сосредоточены на этом регионе... Для дальнейшего сотрудничества в Арктике Канада и США объявляют создание совместной рабочей группы для проведения переговоров о морской границе в море Бофорта, в том числе решения вопроса о перехлесте границы на континентальном шельфе в центральной части Арктического океана", - говорится в заявлении. Как уточняется в нем, речь идет о территории к северу от Аляски, Юкона и Северо-Западных территорий Канады. Планируется, что работа группы над прояснением вопроса общей северной границы посредством двусторонних переговоров при участии представителей от власти, территорий и коренных народов начнется в ближайшее время. Ее главной целью является достижение соглашения об общей морской границе в Арктике, принятие во внимание ответственное отношение к охране и использованию ресурсов региона на пользу жителей обеих стран и коренных народов, сообщили власти двух стран.
https://radiosputnik.ru/20240601/finlyandiya-1949940539.html
канада
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787554_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_06c5fc2dd2e47d552a0e7ce1f83df858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, арктика
В мире, Канада, США, Арктика
США и Канада создали группу по демаркации границы в море Бофорта

США и Канада создали рабочую группу по демаркации границы в море Бофорта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров в Арктике
Остров в Арктике - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Остров в Арктике. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США и Канада создали рабочую группу по демаркации границы в море Бофорта, говорится в опубликованном во вторник заявлении правительств двух стран. .
"На фоне стремительных изменений в регионе Арктики, где возникают новые сложности и растет стратегическое соперничество, США и Канада становятся все более сосредоточены на этом регионе... Для дальнейшего сотрудничества в Арктике Канада и США объявляют создание совместной рабочей группы для проведения переговоров о морской границе в море Бофорта, в том числе решения вопроса о перехлесте границы на континентальном шельфе в центральной части Арктического океана", - говорится в заявлении.
Как уточняется в нем, речь идет о территории к северу от Аляски, Юкона и Северо-Западных территорий Канады.
Планируется, что работа группы над прояснением вопроса общей северной границы посредством двусторонних переговоров при участии представителей от власти, территорий и коренных народов начнется в ближайшее время. Ее главной целью является достижение соглашения об общей морской границе в Арктике, принятие во внимание ответственное отношение к охране и использованию ресурсов региона на пользу жителей обеих стран и коренных народов, сообщили власти двух стран.
Заграждение на границе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Финляндия может пересмотреть морскую границу с Россией, сообщают СМИ
1 июня, 22:36
 
В миреКанадаСШААрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала