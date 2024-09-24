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В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским - РИА Новости, 24.09.2024
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19:10 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ssha-1974490884.html
В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским
В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским - РИА Новости, 24.09.2024
В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским
Советский тренировочный самолет Як-52 столкнулся с китайским одномоторным самолётом CJ-6 в небе над пригородом американского Лос-Анджелеса, один из пилотов... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:10
2024-09-24T19:10
в мире
лос-анджелес
сша
ланкастер
як-52
происшествия
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Советский тренировочный самолет Як-52 столкнулся с китайским одномоторным самолётом CJ-6 в небе над пригородом американского Лос-Анджелеса, один из пилотов погиб, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США. "Одномоторный CJ-6 производства Nanchang и одномоторный Як-52 столкнулись около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что один из пилотов погиб. По данным телеканала, оба самолета использовались для воздушных трюков и любительских полётов.
https://ria.ru/20240924/samolet-1974474408.html
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в мире, лос-анджелес, сша, ланкастер, як-52, происшествия
В мире, Лос-Анджелес, США, Ланкастер, Як-52, Происшествия
В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским

NBC News: Як-52 столкнулся с китайским самолетом CJ-6 в небе над Лос-Анджелесом

© РИА Новости / Аврора | Перейти в медиабанкСамолет Як-52
Самолет Як-52 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Аврора
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Самолет Як-52. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Советский тренировочный самолет Як-52 столкнулся с китайским одномоторным самолётом CJ-6 в небе над пригородом американского Лос-Анджелеса, один из пилотов погиб, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США.
"Одномоторный CJ-6 производства Nanchang и одномоторный Як-52 столкнулись около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что один из пилотов погиб. По данным телеканала, оба самолета использовались для воздушных трюков и любительских полётов.
Советский учебно-тренировочный самолет Як-50 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Вчера, 17:55
 
В миреЛос-АнджелесСШАЛанкастерЯк-52Происшествия
 
 
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