https://ria.ru/20240924/ssha-1974490884.html

В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским

В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским - РИА Новости, 24.09.2024

В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским

Советский тренировочный самолет Як-52 столкнулся с китайским одномоторным самолётом CJ-6 в небе над пригородом американского Лос-Анджелеса, один из пилотов... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:10

2024-09-24T19:10

2024-09-24T19:10

в мире

лос-анджелес

сша

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як-52

происшествия

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Советский тренировочный самолет Як-52 столкнулся с китайским одномоторным самолётом CJ-6 в небе над пригородом американского Лос-Анджелеса, один из пилотов погиб, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США. "Одномоторный CJ-6 производства Nanchang и одномоторный Як-52 столкнулись около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что один из пилотов погиб. По данным телеканала, оба самолета использовались для воздушных трюков и любительских полётов.

https://ria.ru/20240924/samolet-1974474408.html

лос-анджелес

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в мире, лос-анджелес, сша, ланкастер, як-52, происшествия