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В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским
В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским - РИА Новости, 24.09.2024
В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским
Советский тренировочный самолет Як-52 столкнулся с китайским одномоторным самолётом CJ-6 в небе над пригородом американского Лос-Анджелеса, один из пилотов... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:10
2024-09-24T19:10
2024-09-24T19:10
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Советский тренировочный самолет Як-52 столкнулся с китайским одномоторным самолётом CJ-6 в небе над пригородом американского Лос-Анджелеса, один из пилотов погиб, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США. "Одномоторный CJ-6 производства Nanchang и одномоторный Як-52 столкнулись около Ланкастера на севере округа Лос-Анджелеса", - говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что один из пилотов погиб. По данным телеканала, оба самолета использовались для воздушных трюков и любительских полётов.
https://ria.ru/20240924/samolet-1974474408.html
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В мире, Лос-Анджелес, США, Ланкастер, Як-52, Происшествия
В США советский тренировочный самолет столкнулся с китайским
NBC News: Як-52 столкнулся с китайским самолетом CJ-6 в небе над Лос-Анджелесом