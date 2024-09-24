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В США начали отслеживать американцев, посещавших Украину, пишут СМИ

В США начали отслеживать американцев, посещавших Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

В США начали отслеживать американцев, посещавших Украину, пишут СМИ

Министерство внутренней безопасности США и ФБР в 2022 году запустили программу по отслеживанию американцев, которые посещали Украину, сообщает издание Politico... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:06

2024-09-24T16:06

2024-09-24T16:06

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США и ФБР в 2022 году запустили программу по отслеживанию американцев, которые посещали Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Отмечается, что в США в том числе опасались, что участвовавшие в боях на стороне ВСУ американцы по возвращении на родину могут становиться агрессивными и склонными к насилию. Однако, американские спецслужбы в рамках этих усилий пропустили посещавшего Украину Райана Уэсли Раута, подозреваемого во втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа. "Министерство внутренней безопасности в 2022 году запустило межведомственную программу для проверки американцев, возвращающихся из зоны украинского конфликта. Программа, о которой ранее не сообщалось, была нацелена на выявление американцев, которые могут стать склонными к насилию после возвращения", - говорится в сообщении. По информации издания, один из сотрудников министерства знал о поездке Раута на Украину, но нет признаков того, что ФБР проводило проверку мужчины после его возвращения, а также после написания книги, в которой содержались призывы против Трампа. "Райан Раут... остался незамеченным... это поднимает вопрос, правильные ли критерии используют власти США для оценки рисков от американцев, пытавшихся присоединиться к участию в конфликте", - добавляет Politico. Один из источников заявил, что в США при этом в рамках программы не было никаких официальных списков отслеживаемых после поездок на Украину граждан. Издание также не установило примеров того, чтобы в США привлекали к ответственности или обвиняли подобных лиц в совершении преступления, хотя поступали сообщения о возможном несанкционированном провозе оружия или боеприпасов. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании. Ранее издание New York Post со ссылкой на иностранных наемников сообщало, что Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, не взяли на службу в ВС Украины, так как посчитали его невменяемым. Наемники описали Раута как сомнительного, нестабильного и опасного человека.

https://ria.ru/20240921/tramp-1973941286.html

https://ria.ru/20240916/tramp-1972926558.html

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