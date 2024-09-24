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Через полтора месяца. В США сделали страшное предсказание
Через полтора месяца. В США сделали страшное предсказание - РИА Новости, 24.09.2024
Через полтора месяца. В США сделали страшное предсказание
Исход президентских выборов в США может приблизить планету к Третьей мировой войне, заявил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:01
2024-09-24T16:01
2024-09-24T16:01
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Исход президентских выборов в США может приблизить планету к Третьей мировой войне, заявил американский активист и ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец в Х."Через шесть недель мы узнаем, будут ли у нас доступные продукты или мы получим Третью мировую войну", — написал он.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Как заявил Трамп, если он победит на выборах, "первым делом" он созвонится с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и призовет к заключению сделки. Он упрекнул действующую администрацию США во главе с Джо Байденом в отсутствии контактов с российским руководством.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974096556.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Через полтора месяца. В США сделали страшное предсказание
Ветеран ВМФ США Пособец: через 6 недель может начаться Третья мировая война