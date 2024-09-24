Рейтинг@Mail.ru
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ssha-1974436915.html
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток - РИА Новости, 24.09.2024
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы, сообщило командование ВМС США. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:59
2024-09-24T14:59
в мире
ближний восток
норфолк (виргиния)
красное море
гарри трумэн
дуайт эйзенхауэр
военно-морские силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153060/41/1530604134_0:396:5568:3528_1920x0_80_0_0_f874f17f7793e429c0cb3183ae033f2f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы, сообщило командование ВМС США. "Авианосец типа "Нимиц" "Гарри Трумэн" покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания", - говорится в сообщении. Корабль направится в Красное море на фоне возвращения из региона "Дуайта Эйзенхауэра", который находился на Ближнем Востоке с 2023 года, отмечается в релизе. Уточняется, что "Трумэн" будут сопровождать два эсминца и ракетный крейсер. Ожидается, что к ударной группе также присоединится фрегат ВМС Италии.
https://ria.ru/20240924/g7-1974355667.html
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954794974.html
ближний восток
норфолк (виргиния)
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153060/41/1530604134_619:0:5568:3712_1920x0_80_0_0_f199f8cc7ffec4b434312a9ecf8e72e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, норфолк (виргиния), красное море, гарри трумэн, дуайт эйзенхауэр, военно-морские силы сша
В мире, Ближний Восток, Норфолк (Виргиния), Красное море, Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Военно-морские силы США
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток

Авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы

© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Thomas GooleyАмериканский авианосец "Гарри Трумэн"
Американский авианосец Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Thomas Gooley
Американский авианосец "Гарри Трумэн". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы, сообщило командование ВМС США.
"Авианосец типа "Нимиц" "Гарри Трумэн" покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания", - говорится в сообщении.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
G7 предупредила о последствиях эскалации на Ближнем Востоке
Вчера, 07:36
Корабль направится в Красное море на фоне возвращения из региона "Дуайта Эйзенхауэра", который находился на Ближнем Востоке с 2023 года, отмечается в релизе.
Уточняется, что "Трумэн" будут сопровождать два эсминца и ракетный крейсер. Ожидается, что к ударной группе также присоединится фрегат ВМС Италии.
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
"Дуайт Эйзенхауэр" перейдет в Европейское командование США
22 июня, 22:47
 
В миреБлижний ВостокНорфолк (Виргиния)Красное мореГарри ТрумэнДуайт ЭйзенхауэрВоенно-морские силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала