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Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток - РИА Новости, 24.09.2024
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы, сообщило командование ВМС США. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:59
2024-09-24T14:59
2024-09-24T14:59
в мире
ближний восток
норфолк (виргиния)
красное море
гарри трумэн
дуайт эйзенхауэр
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы, сообщило командование ВМС США. "Авианосец типа "Нимиц" "Гарри Трумэн" покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания", - говорится в сообщении. Корабль направится в Красное море на фоне возвращения из региона "Дуайта Эйзенхауэра", который находился на Ближнем Востоке с 2023 года, отмечается в релизе. Уточняется, что "Трумэн" будут сопровождать два эсминца и ракетный крейсер. Ожидается, что к ударной группе также присоединится фрегат ВМС Италии.
https://ria.ru/20240924/g7-1974355667.html
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954794974.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, норфолк (виргиния), красное море, гарри трумэн, дуайт эйзенхауэр, военно-морские силы сша
В мире, Ближний Восток, Норфолк (Виргиния), Красное море, Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр, Военно-морские силы США
Американский авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток
Авианосец "Гарри Трумэн" отправился на Ближний Восток во главе ударной группы