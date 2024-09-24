Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, к чему приведет разрешение Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ssha-1974406599.html
В США рассказали, к чему приведет разрешение Киеву бить вглубь России
В США рассказали, к чему приведет разрешение Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 24.09.2024
В США рассказали, к чему приведет разрешение Киеву бить вглубь России
Американские чиновники утверждают, что возможное разрешение Украине бить западным оружием вглубь территории России может привести к тому, что поставленные Киеву РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:48
2024-09-24T12:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
киев
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американские чиновники утверждают, что возможное разрешение Украине бить западным оружием вглубь территории России может привести к тому, что поставленные Киеву западные ракеты закончатся в течение нескольких недель или даже дней, пишет газета Washington Post. "У Украины столь ограниченные запасы ATACMS и аналогичных боеприпасов, что открытие российской территории для ударов окажет лишь ограниченное воздействие на поле боя и может привести к тому, что ракеты закончатся в течение несколько недель и даже дней", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, американские чиновники предпочли бы, чтобы Украина не афишировала дискуссии о возможном разрешении ей ударов вглубь РФ, и недовольны публичной кампанией Киева по этому вопросу. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240922/italija-1974092384.html
https://ria.ru/20240923/oon-1974168353.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, киев, сергей лавров, нато, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Киев, Сергей Лавров, НАТО, СВО
В США рассказали, к чему приведет разрешение Киеву бить вглубь России

WP: в США утверждают, что разрешение бить вглубь России опустошит запасы ВСУ

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американские чиновники утверждают, что возможное разрешение Украине бить западным оружием вглубь территории России может привести к тому, что поставленные Киеву западные ракеты закончатся в течение нескольких недель или даже дней, пишет газета Washington Post.
"У Украины столь ограниченные запасы ATACMS и аналогичных боеприпасов, что открытие российской территории для ударов окажет лишь ограниченное воздействие на поле боя и может привести к тому, что ракеты закончатся в течение несколько недель и даже дней", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Италии прокомментировали резолюцию Европарламента по ударам вглубь России
22 сентября, 13:16
По данным издания, американские чиновники предпочли бы, чтобы Украина не афишировала дискуссии о возможном разрешении ей ударов вглубь РФ, и недовольны публичной кампанией Киева по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В России по итогам ГА оценят позицию Запада по ударам Киева вглубь страны
23 сентября, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковКиевСергей ЛавровНАТОСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала