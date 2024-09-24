В США рассказали, к чему приведет разрешение Киеву бить вглубь России
WP: в США утверждают, что разрешение бить вглубь России опустошит запасы ВСУ
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американские чиновники утверждают, что возможное разрешение Украине бить западным оружием вглубь территории России может привести к тому, что поставленные Киеву западные ракеты закончатся в течение нескольких недель или даже дней, пишет газета Washington Post.
"У Украины столь ограниченные запасы ATACMS и аналогичных боеприпасов, что открытие российской территории для ударов окажет лишь ограниченное воздействие на поле боя и может привести к тому, что ракеты закончатся в течение несколько недель и даже дней", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, американские чиновники предпочли бы, чтобы Украина не афишировала дискуссии о возможном разрешении ей ударов вглубь РФ, и недовольны публичной кампанией Киева по этому вопросу.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.