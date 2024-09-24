https://ria.ru/20240924/ssha-1974378378.html

В Крыму посоветовали Зеленскому попросить у США особой помощи

В Крыму посоветовали Зеленскому попросить у США особой помощи - РИА Новости, 24.09.2024

В Крыму посоветовали Зеленскому попросить у США особой помощи

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал Владимиру Зеленскому попросить у США особой помощи – психологической. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:13

2024-09-24T11:13

2024-09-24T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал Владимиру Зеленскому попросить у США особой помощи – психологической. Ранее член палаты представителей США Мэтт Картрайт сообщил, что Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов. "Сейчас Зеленский выпрашивает у американцев всевозможную помощь. Но ему нужна особая помощь - психологическая. Может, хоть так они избавятся от фантомных болей в отношении Крыма", - сказал Константинов РИА Новости. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974352058.html

https://ria.ru/20240923/zelenskij-1974184833.html

россия

украина

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россия, украина, севастополь, владимир зеленский, владимир константинов, сергей лавров, нато, оон