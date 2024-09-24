В Крыму посоветовали Зеленскому попросить у США особой помощи
Константинов посоветовал Зеленскому попросить у США психологической помощи
© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал Владимиру Зеленскому попросить у США особой помощи – психологической.
Ранее член палаты представителей США Мэтт Картрайт сообщил, что Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.
"Сейчас Зеленский выпрашивает у американцев всевозможную помощь. Но ему нужна особая помощь - психологическая. Может, хоть так они избавятся от фантомных болей в отношении Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".