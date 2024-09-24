СМИ: США представят идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на ГА ООН
AFP: США представят идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на ГА ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты представят конкретные идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"У нас есть конкретные идеи, которые мы обсудим с союзниками и коллегами на этой неделе, чтобы достичь прогресса по этому вопросу", - приводит агентство слова источника.
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Источник выразил надежду, что усилия США приведут к построению дипломатического процесса, который нормализует обстановку на ливано-израильской границе. Он также заявил, что в США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане.
"Мы совершенно уверены, что наземное вторжение в Ливан не поспособствует снижению напряженности в регионе и предотвращению резкого всплеска насилия", - отметил чиновник.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. -0-