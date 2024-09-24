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СМИ: США представят идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024
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10:57 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ssha-1974372917.html
СМИ: США представят идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на ГА ООН
СМИ: США представят идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2024
СМИ: США представят идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на ГА ООН
Соединенные Штаты представят конкретные идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:57
2024-09-24T10:57
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты представят конкретные идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника. "У нас есть конкретные идеи, которые мы обсудим с союзниками и коллегами на этой неделе, чтобы достичь прогресса по этому вопросу", - приводит агентство слова источника. Источник выразил надежду, что усилия США приведут к построению дипломатического процесса, который нормализует обстановку на ливано-израильской границе. Он также заявил, что в США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане. "Мы совершенно уверены, что наземное вторжение в Ливан не поспособствует снижению напряженности в регионе и предотвращению резкого всплеска насилия", - отметил чиновник. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. -0-
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в мире, ливан, израиль, сша, оон, хезболла, генеральная ассамблея оон
В мире, Ливан, Израиль, США, ООН, Хезболла, Генеральная Ассамблея ООН
СМИ: США представят идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на ГА ООН

AFP: США представят идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на ГА ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Соединенные Штаты представят конкретные идеи по деэскалации между Израилем и Ливаном на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"У нас есть конкретные идеи, которые мы обсудим с союзниками и коллегами на этой неделе, чтобы достичь прогресса по этому вопросу", - приводит агентство слова источника.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Нетаньяху выступит на Генассамблее ООН, несмотря на взрывы в Ливане
18 сентября, 19:56
Источник выразил надежду, что усилия США приведут к построению дипломатического процесса, который нормализует обстановку на ливано-израильской границе. Он также заявил, что в США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане.
"Мы совершенно уверены, что наземное вторжение в Ливан не поспособствует снижению напряженности в регионе и предотвращению резкого всплеска насилия", - отметил чиновник.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. -0-
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Генсек ООН выразил беспокойство из-за жертв в Ливане
Вчера, 21:01
 
В миреЛиванИзраильСШАООНХезболлаГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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