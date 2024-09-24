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США следует беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая, заявил Браун - РИА Новости, 24.09.2024
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02:48 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ssha-1974339055.html
США следует беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая, заявил Браун
США следует беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая, заявил Браун - РИА Новости, 24.09.2024
США следует беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая, заявил Браун
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что Штатам и их союзникам следует беспокоиться о сотрудничестве РФ и Китая. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:48
2024-09-24T02:48
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что Штатам и их союзникам следует беспокоиться о сотрудничестве РФ и Китая. "Они работают вместе, и обеспокоенность в том, что они могут работать теснее с течением времени", - сказал Браун на мероприятии совета по международным отношениям. По его словам, США и партнерам следует уделять этому внимание. "Как председатель я думаю об этом в контексте того, как хорошо мы совместно - общественность США и стран-союзников - видим и осознаем, что происходит между КНР и Россией", - сказал Браун. "Потенциал роста этих отношений представляет для нас и наших союзников большие вызовы в сфере безопасности", - добавил глава американского генштаба.
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в мире, цены на нефть, сша, китай, россия
В мире, Цены на нефть, США, Китай, Россия
США следует беспокоиться из-за сотрудничества России и Китая, заявил Браун

Браун: США и союзникам следует беспокоиться о сотрудничестве России и Китая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил, что Штатам и их союзникам следует беспокоиться о сотрудничестве РФ и Китая.
"Они работают вместе, и обеспокоенность в том, что они могут работать теснее с течением времени", - сказал Браун на мероприятии совета по международным отношениям.
По его словам, США и партнерам следует уделять этому внимание. "Как председатель я думаю об этом в контексте того, как хорошо мы совместно - общественность США и стран-союзников - видим и осознаем, что происходит между КНР и Россией", - сказал Браун.
"Потенциал роста этих отношений представляет для нас и наших союзников большие вызовы в сфере безопасности", - добавил глава американского генштаба.
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