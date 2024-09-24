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Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
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12:31 24.09.2024 (обновлено: 12:32 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/spetsoperatsiya-1974405223.html
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:31
2024-09-24T12:32
специальная военная операция на украине
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красноармейск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства, сообщило во вторник Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Розовка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Украинск, Горняк и Кураховка Донецкой Народной Республики. "Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и отряда спецназначения "Омега". Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, пять пикапов, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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сша, россия, красноармейск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

Минобороны: группировка "Центр" уничтожила до 555 украинских военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Розовка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Украинск, Горняк и Кураховка Донецкой Народной Республики.
"Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и отряда спецназначения "Омега". Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, пять пикапов, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
18 сентября, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияКрасноармейскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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