Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" уничтожила до 555 украинских военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства, сообщило во вторник Минобороны РФ.
По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Розовка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Украинск, Горняк и Кураховка Донецкой Народной Республики.
"Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и отряда спецназначения "Омега". Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, пять пикапов, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
18 сентября, 12:32