https://ria.ru/20240924/spetsoperatsiya-1974405223.html

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:31

2024-09-24T12:31

2024-09-24T12:32

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и боевую бронемашину Kirpi турецкого производства, сообщило во вторник Минобороны РФ. По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Розовка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Украинск, Горняк и Кураховка Донецкой Народной Республики. "Отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад нацгвардии и отряда спецназначения "Омега". Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Kirpi турецкого производства, пять пикапов, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240918/minoborony-1973364133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, красноармейск, вооруженные силы украины, безопасность