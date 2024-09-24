https://ria.ru/20240924/sovfed-1974430723.html
Тюменский сенатор досрочно сложит свои полномочия
Тюменский сенатор досрочно сложит свои полномочия - РИА Новости, 24.09.2024
Тюменский сенатор досрочно сложит свои полномочия
Представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации РФ Павел Тараканов сообщил РИА Новости, что вопрос о досрочном снятии его полномочий будет... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:41
2024-09-24T14:41
2024-09-24T14:41
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ТЮМЕНЬ, 24 сен – РИА Новости. Представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации РФ Павел Тараканов сообщил РИА Новости, что вопрос о досрочном снятии его полномочий будет рассмотрен в среду. "Заявление написал. Досрочное снятие полномочий возможно только на пленарном заседании Совета Федерации. Соответственно, завтра вопрос будет рассмотрен, и завтра я сложу полномочия сенатора", - сообщил Тараканов. Место представителя правительства Тюменской области в Совфеде, по словам Тараканова, может занять временно исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Я рассчитываю, что так оно и будет", - подчеркнул сенатор, отвечая на вопрос о вероятности такого назначения. Что касается своей будущей работы, Тараканов отметил, что рассчитывает вернуться в команду правительства Тюменской области - решение губернатора по этому вопросу, по его словам, скоро тоже станет известным. Павел Тараканов - кандидат политических наук, представителем от исполнительного органа государственной власти Тюменской области в Совете Федерации является с 2018 года, в 2023 году его полномочия были продлены до 2028 года. До работы в Совете Федерации работал заместителем губернатора Тюменской области, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации.
https://ria.ru/20240920/chelyabinsk-1973883135.html
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политика, тюменская область, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия
Политика, Тюменская область, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Тюменский сенатор досрочно сложит свои полномочия
Тараканов заявил, что вопрос о досрочном снятии полномочий рассмотрят в среду
ТЮМЕНЬ, 24 сен – РИА Новости. Представитель правительства Тюменской области в Совете Федерации РФ Павел Тараканов сообщил РИА Новости, что вопрос о досрочном снятии его полномочий будет рассмотрен в среду.
"Заявление написал. Досрочное снятие полномочий возможно только на пленарном заседании Совета Федерации
. Соответственно, завтра вопрос будет рассмотрен, и завтра я сложу полномочия сенатора", - сообщил Тараканов.
Место представителя правительства Тюменской области
в Совфеде, по словам Тараканова, может занять временно исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России
" Владимир Якушев
.
"Я рассчитываю, что так оно и будет", - подчеркнул сенатор, отвечая на вопрос о вероятности такого назначения.
Что касается своей будущей работы, Тараканов отметил, что рассчитывает вернуться в команду правительства Тюменской области - решение губернатора по этому вопросу, по его словам, скоро тоже станет известным.
Павел Тараканов - кандидат политических наук, представителем от исполнительного органа государственной власти Тюменской области в Совете Федерации является с 2018 года, в 2023 году его полномочия были продлены до 2028 года. До работы в Совете Федерации работал заместителем губернатора Тюменской области, руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации.