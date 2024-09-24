https://ria.ru/20240924/sovfed-1974409095.html

В Совфеде поддержали строительство детской школы искусств в Алтайском крае

В Совфеде поддержали строительство детской школы искусств в Алтайском крае - РИА Новости, 24.09.2024

В Совфеде поддержали строительство детской школы искусств в Алтайском крае

В Совете Федерации поддержали предложение Алтайского края о строительстве новой детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажей Второва и Фирсова в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:45

2024-09-24T12:45

2024-09-24T12:45

алтайский край

барнаул

бийск

совет федерации рф

строительство

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БАРНАУЛ, 24 сен – РИА Новости. В Совете Федерации поддержали предложение Алтайского края о строительстве новой детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажей Второва и Фирсова в Бийске, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В рамках проходящих в Совете Федерации Дней Алтайского края состоялось расширенное заседание комитета СФ по науке, образованию и культуре… О том, какие меры предпринимаются в регионе по поддержке учреждений культуры, подготовке кадров для отрасли и решению проблемных вопросов, на заседании комитета рассказала министр культуры края Елена Безрукова", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, министр отметила, что Алтайский край - один из тех регионов России, где сеть учреждений культуры особенно велика, их более 2 тысяч. Правительство региона оказывает большую поддержку этим организациям: ведётся строительство и капремонт домов культуры, детских школ искусств и музеев, учреждения оснащаются оборудованием, музыкальными инструментами. В рамках нацпроекта "Культура", краевой адресной инвестиционной программы и других федеральных и краевых программ за последние шесть лет в сфере культуры спроектированы, построены, реконструированы, отремонтированы и оснащены 509 объектов. "Сегодня одной из стратегических задач является увеличение охвата детского населения дополнительным художественным образованием. Несмотря на развитую сеть детских школ искусств, актуальным вопросом для нашего региона является недостаточное количество площадей для ведения образовательного процесса. Наиболее остро эта проблема стоит в Барнауле, где проживает около 700 тысяч человек, из них 1/5 - это дети в возрасте до 17 лет", – приводит пресс-служба слова Безруковой. В одном из самых крупных районов Барнаула, Индустриальном, есть 2 детские школы искусств, где учатся 760 детей, но это всего 2% от общей численности детей школьного возраста в этом районе, отмечается в сообщении. Администрация Барнаула разработала проектно-сметную документацию на строительство в этом районе новой детской школы искусств, рассчитанной на 600 обучающихся. Сметная стоимость строительства учреждения составляет более 600 миллионов рублей. "По словам Елены Безруковой, не менее важной проблемой для региона является сохранение объектов культурного наследия. За последние 2 года в Алтайском крае было восстановлено более 300 объектов. Вместе с тем есть те объекты, реставрацию которых регион не сможет реализовать без федеральной поддержки. Это пассажи Фирсова и Второва - памятники регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности города Бийска. Общий объём стоимости работ на пассаже Фирсова составляет около 600 млн рублей, на пассаже Второва - около 395 млн рублей. Члены комитета Совета Федерации поддержали предложения Алтайского края о строительстве детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажа Второва и пассажа Фирсова в Бийске", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20240913/marshrut-1972489156.html

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барнаул

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

барнаул, бийск, совет федерации рф, строительство