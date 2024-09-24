Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде поддержали строительство детской школы искусств в Алтайском крае - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
12:45 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/sovfed-1974409095.html
В Совфеде поддержали строительство детской школы искусств в Алтайском крае
В Совфеде поддержали строительство детской школы искусств в Алтайском крае - РИА Новости, 24.09.2024
В Совфеде поддержали строительство детской школы искусств в Алтайском крае
В Совете Федерации поддержали предложение Алтайского края о строительстве новой детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажей Второва и Фирсова в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:45
2024-09-24T12:45
алтайский край
барнаул
бийск
совет федерации рф
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
БАРНАУЛ, 24 сен – РИА Новости. В Совете Федерации поддержали предложение Алтайского края о строительстве новой детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажей Второва и Фирсова в Бийске, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В рамках проходящих в Совете Федерации Дней Алтайского края состоялось расширенное заседание комитета СФ по науке, образованию и культуре… О том, какие меры предпринимаются в регионе по поддержке учреждений культуры, подготовке кадров для отрасли и решению проблемных вопросов, на заседании комитета рассказала министр культуры края Елена Безрукова", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, министр отметила, что Алтайский край - один из тех регионов России, где сеть учреждений культуры особенно велика, их более 2 тысяч. Правительство региона оказывает большую поддержку этим организациям: ведётся строительство и капремонт домов культуры, детских школ искусств и музеев, учреждения оснащаются оборудованием, музыкальными инструментами. В рамках нацпроекта "Культура", краевой адресной инвестиционной программы и других федеральных и краевых программ за последние шесть лет в сфере культуры спроектированы, построены, реконструированы, отремонтированы и оснащены 509 объектов. "Сегодня одной из стратегических задач является увеличение охвата детского населения дополнительным художественным образованием. Несмотря на развитую сеть детских школ искусств, актуальным вопросом для нашего региона является недостаточное количество площадей для ведения образовательного процесса. Наиболее остро эта проблема стоит в Барнауле, где проживает около 700 тысяч человек, из них 1/5 - это дети в возрасте до 17 лет", – приводит пресс-служба слова Безруковой. В одном из самых крупных районов Барнаула, Индустриальном, есть 2 детские школы искусств, где учатся 760 детей, но это всего 2% от общей численности детей школьного возраста в этом районе, отмечается в сообщении. Администрация Барнаула разработала проектно-сметную документацию на строительство в этом районе новой детской школы искусств, рассчитанной на 600 обучающихся. Сметная стоимость строительства учреждения составляет более 600 миллионов рублей. "По словам Елены Безруковой, не менее важной проблемой для региона является сохранение объектов культурного наследия. За последние 2 года в Алтайском крае было восстановлено более 300 объектов. Вместе с тем есть те объекты, реставрацию которых регион не сможет реализовать без федеральной поддержки. Это пассажи Фирсова и Второва - памятники регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности города Бийска. Общий объём стоимости работ на пассаже Фирсова составляет около 600 млн рублей, на пассаже Второва - около 395 млн рублей. Члены комитета Совета Федерации поддержали предложения Алтайского края о строительстве детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажа Второва и пассажа Фирсова в Бийске", - уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20240913/marshrut-1972489156.html
https://ria.ru/20240807/zhile-1964622767.html
барнаул
бийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
барнаул, бийск, совет федерации рф, строительство
Алтайский край, Барнаул, Бийск, Совет Федерации РФ, Строительство

В Совфеде поддержали строительство детской школы искусств в Алтайском крае

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Стройка
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 24 сен – РИА Новости. В Совете Федерации поддержали предложение Алтайского края о строительстве новой детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажей Второва и Фирсова в Бийске, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В рамках проходящих в Совете Федерации Дней Алтайского края состоялось расширенное заседание комитета СФ по науке, образованию и культуре… О том, какие меры предпринимаются в регионе по поддержке учреждений культуры, подготовке кадров для отрасли и решению проблемных вопросов, на заседании комитета рассказала министр культуры края Елена Безрукова", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, министр отметила, что Алтайский край - один из тех регионов России, где сеть учреждений культуры особенно велика, их более 2 тысяч. Правительство региона оказывает большую поддержку этим организациям: ведётся строительство и капремонт домов культуры, детских школ искусств и музеев, учреждения оснащаются оборудованием, музыкальными инструментами. В рамках нацпроекта "Культура", краевой адресной инвестиционной программы и других федеральных и краевых программ за последние шесть лет в сфере культуры спроектированы, построены, реконструированы, отремонтированы и оснащены 509 объектов.
"Сегодня одной из стратегических задач является увеличение охвата детского населения дополнительным художественным образованием. Несмотря на развитую сеть детских школ искусств, актуальным вопросом для нашего региона является недостаточное количество площадей для ведения образовательного процесса. Наиболее остро эта проблема стоит в Барнауле, где проживает около 700 тысяч человек, из них 1/5 - это дети в возрасте до 17 лет", – приводит пресс-служба слова Безруковой.
Участники межрегионального железнодорожного туристического маршрута Сибирь здесь на железнодорожном перроне города Бийска в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Первых туристов на маршруте "Сибирь здесь" встретили в Алтайском крае
13 сентября, 12:52
В одном из самых крупных районов Барнаула, Индустриальном, есть 2 детские школы искусств, где учатся 760 детей, но это всего 2% от общей численности детей школьного возраста в этом районе, отмечается в сообщении. Администрация Барнаула разработала проектно-сметную документацию на строительство в этом районе новой детской школы искусств, рассчитанной на 600 обучающихся. Сметная стоимость строительства учреждения составляет более 600 миллионов рублей.
"По словам Елены Безруковой, не менее важной проблемой для региона является сохранение объектов культурного наследия. За последние 2 года в Алтайском крае было восстановлено более 300 объектов. Вместе с тем есть те объекты, реставрацию которых регион не сможет реализовать без федеральной поддержки. Это пассажи Фирсова и Второва - памятники регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности города Бийска. Общий объём стоимости работ на пассаже Фирсова составляет около 600 млн рублей, на пассаже Второва - около 395 млн рублей. Члены комитета Совета Федерации поддержали предложения Алтайского края о строительстве детской школы искусств в Барнауле и реставрации пассажа Второва и пассажа Фирсова в Бийске", - уточняет пресс-служба.
Алтайскому краю выделили допсредства на жилье для сельских специалистов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Алтайскому краю выделили допсредства на жилье для сельских специалистов
7 августа, 12:58
 
Алтайский крайБарнаулБийскСовет Федерации РФСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала