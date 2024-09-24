"Нет будущего". В Киеве сделали неожиданное заявление о судьбе Зеленского
Соскин: Камала Харрис дистанцируется от Зеленского из-за нанесенного им ущерба
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями наносит огромный ущерб как самой Украине, так и Западу, поэтому даже представитель демократов Камала Харрис будет от него дистанцироваться. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"(глава Белого дома Джо. — Прим. ред.) Байден повелся с Зеленским, и мы видим, чем все закончилось. Его просто убрали свои же, хотя он считал, что пойдет на второй срок. Поэтому Камала, наоборот, дистанцируется от Зеленского", — сказал эксперт, отмечая растущее недовольство стратегией главы киевского режима по украинскому конфликту.
По словам аналитика, сотрудничество с властями республики также оказалось губительным и для лидеров Европейских стран, чьи партии показали слабые результаты на выборах.
"Могу точно вам сказать, что с Зеленским будущего для Украины нет. И не только для Украины — посмотрите, какую беду он принес (канцлеру Германии Олафу) Шольцу, чья партия проиграла в Магдебурге все, что только можно. <…> Или посмотрите на Францию — (президент Эммануэль) Макрон проиграл вообще все. Он цепляется за власть, но у него все меньше возможностей, и правительство может высказать ему вотум недоверия", — отметил Соскин.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима утверждал, что выборы сейчас не ко времени. Он призвал поставить в этом вопросе точку.
Как отметил Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.