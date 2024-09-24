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В Чехии признали наличие проблем с качеством снарядов для Украины - РИА Новости, 24.09.2024
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16:12 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/snaryady-1974452475.html
В Чехии признали наличие проблем с качеством снарядов для Украины
В Чехии признали наличие проблем с качеством снарядов для Украины - РИА Новости, 24.09.2024
В Чехии признали наличие проблем с качеством снарядов для Украины
Украина в рамках так называемой чешской инициативы получает от партнеров не только новые, но и старые снаряды, у которых могут быть проблемы, заявила глава... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:12
2024-09-24T16:12
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина в рамках так называемой чешской инициативы получает от партнеров не только новые, но и старые снаряды, у которых могут быть проблемы, заявила глава чешского министерства обороны Яна Чернохова, ее слова приводит информагентство ЧТК. "Мы знаем, что покупаем не только новые снаряды, но и старые, у которых могут быть проблемы", - сказала глава МО Чехи. По словам министра, речь идет о единичных случаях, а ранее опубликованная информация немецкой газеты Handelsblatt о плохом качестве поставленных на Украину боеприпасов якобы может преследовать цель вселить в читателей сомнения о функционировании чешской инициативы. Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ сообщила, что на Украину были поставлены боеприпасы с разработанными еще во Вторую мировую войну детонаторами, некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к ранениям военнослужащих и повреждению артиллерийских систем. По данным газеты, речь идет о боеприпасах, полученных в рамках так называемой чешской инициативы и от США. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично выражена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля 2024 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html
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украина, петр павел, россия, чехия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Петр Павел, Россия, Чехия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Чехии признали наличие проблем с качеством снарядов для Украины

Министр обороны Чехии признала наличие проблем с качеством снарядов для Украины

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украина в рамках так называемой чешской инициативы получает от партнеров не только новые, но и старые снаряды, у которых могут быть проблемы, заявила глава чешского министерства обороны Яна Чернохова, ее слова приводит информагентство ЧТК.
"Мы знаем, что покупаем не только новые снаряды, но и старые, у которых могут быть проблемы", - сказала глава МО Чехи.
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По словам министра, речь идет о единичных случаях, а ранее опубликованная информация немецкой газеты Handelsblatt о плохом качестве поставленных на Украину боеприпасов якобы может преследовать цель вселить в читателей сомнения о функционировании чешской инициативы.
Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ сообщила, что на Украину были поставлены боеприпасы с разработанными еще во Вторую мировую войну детонаторами, некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к ранениям военнослужащих и повреждению артиллерийских систем.
По данным газеты, речь идет о боеприпасах, полученных в рамках так называемой чешской инициативы и от США. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично выражена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля 2024 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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