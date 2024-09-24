https://ria.ru/20240924/smi-1974452763.html

В результате удара Израиля по пригороду Бейрута погибли шесть человек

В результате удара Израиля по пригороду Бейрута погибли шесть человек - РИА Новости, 24.09.2024

В результате удара Израиля по пригороду Бейрута погибли шесть человек

Жертвами израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута стали шесть человек, 15 получили ранения, сообщается в отчете министерства... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:20

2024-09-24T16:20

2024-09-24T16:23

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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Жертвами израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута стали шесть человек, 15 получили ранения, сообщается в отчете министерства здравоохранения Ливана.В свою очередь ливанский телеканал Аль-Джадтд сообщил о гибели пяти и ранении 11 граждан в результате авианалета."Шесть погибших и 15 ранены в результате израильской атаки на южный пригород Бейрута", - написано в заявлении

https://ria.ru/20240923/livan-1974295336.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут