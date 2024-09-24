https://ria.ru/20240924/smi-1974452763.html
В результате удара Израиля по пригороду Бейрута погибли шесть человек
В результате удара Израиля по пригороду Бейрута погибли шесть человек - РИА Новости, 24.09.2024
В результате удара Израиля по пригороду Бейрута погибли шесть человек
Жертвами израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута стали шесть человек, 15 получили ранения, сообщается в отчете министерства... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:20
2024-09-24T16:20
2024-09-24T16:23
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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Жертвами израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута стали шесть человек, 15 получили ранения, сообщается в отчете министерства здравоохранения Ливана.В свою очередь ливанский телеканал Аль-Джадтд сообщил о гибели пяти и ранении 11 граждан в результате авианалета."Шесть погибших и 15 ранены в результате израильской атаки на южный пригород Бейрута", - написано в заявлении
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в мире, израиль, ливан, бейрут
В мире, Израиль, Ливан, Бейрут
В результате удара Израиля по пригороду Бейрута погибли шесть человек
В результате удара Израиля по пригороду Бейрута погибли шесть человек, 15 ранены