Санкции против российских СМИ демонстрируют деградацию США, заявил посол
Посол Коронелли: санкции против российских СМИ показывают деградацию системы США
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ГАВАНА, 24 сен - РИА Новости. Санкции против российских международных СМИ под надуманными предлогами демонстрируют необратимую деградацию политической системы США и ее трансформацию в тоталитарную неолиберальную диктатуру, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.
"Это еще одно свидетельство необратимой деградации политической системы Северной Америки, ее трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру. С невероятным цинизмом самопровозглашенные неутомимые борцы за свободу прессы продолжают подавлять голоса несогласных. Однако я уверен, что заставить нас замолчать им не удастся", - сказал Коронелли.
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По словам дипломата, власти США в очередной раз атакуют российские СМИ под надуманным предлогом так называемого вмешательства в демократические процессы, устраивая "настоящий крестовый поход против всех тех, кто имеет мнение, отличное от мнения Вашингтона". Российский посол выразил уверенность, что основной целью этой кампании, организованной спецслужбами США, является запугивание собственного населения предполагаемой российской угрозой накануне президентских выборов.
"Здесь, на Кубе, почти ежедневно мы видим людей, выражающих свою благодарность и восхищение прекрасной работой наших журналистов. Как сказал Фидель Кастро: Правда восторжествует!" - добавил Коронелли.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
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