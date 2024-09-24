https://ria.ru/20240924/sk-1974413826.html
СК продолжает рассматривать все версии отравления семьи в Красноярском крае
СК продолжает рассматривать все версии отравления семьи в Красноярском крае - РИА Новости, 24.09.2024
СК продолжает рассматривать все версии отравления семьи в Красноярском крае
Следователи продолжают рассматривать все версии отравления семьи в Красноярском крае, после которого погибли четыре ребенка и двое взрослых пострадали, называть РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:16
2024-09-24T13:16
2024-09-24T13:16
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать все версии отравления семьи в Красноярском крае, после которого погибли четыре ребенка и двое взрослых пострадали, называть причиной смерти дихлофос преждевременно, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умер и четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Во вторник следком сообщил, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи. "На данном этапе называть причиной смерти дихлофос еще преждевременно, потому что следователи рассматривают все версии. Проводятся химические экспертизы веществ, изъятых в доме, из которых выделяются компоненты и проверяется на наличие аналогичных компонентов в организмах погибших детей", - сообщил собеседник. По его словам, в данный момент, с учетом полученной информации, версия об отравлении дихлофосом - одна из основных. Но следователи проверяют и другие версии. Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае – использование дихлофоса. Также одни из рассматриваемых версий – отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974218912.html
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974179353.html
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
СК продолжает рассматривать все версии отравления семьи в Красноярском крае
СК: точная причина отравления семьи в Красноярском крае не установлена
КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать все версии отравления семьи в Красноярском крае, после которого погибли четыре ребенка и двое взрослых пострадали, называть причиной смерти дихлофос преждевременно, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умер и четвертый ребенок – 12-летняя девочка.
Во вторник следком сообщил, что были найдены следы вещества, предварительно входящего в состав дихлофоса, в анализах семьи.
"На данном этапе называть причиной смерти дихлофос еще преждевременно, потому что следователи рассматривают все версии. Проводятся химические экспертизы веществ, изъятых в доме, из которых выделяются компоненты и проверяется на наличие аналогичных компонентов в организмах погибших детей", - сообщил собеседник.
По его словам, в данный момент, с учетом полученной информации, версия об отравлении дихлофосом - одна из основных. Но следователи проверяют и другие версии.
Прокуратора региона во вторник назвала основную версию отравления семьи в Красноярском крае – использование дихлофоса. Также одни из рассматриваемых версий – отравление продуктами, приобретенными в сельском магазине и отравление продуктами собственного хозяйства.