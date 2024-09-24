https://ria.ru/20240924/sirija-1974495293.html

В Сирии перевели больницы на круглосуточный режим работы для помощи Ливану

В Сирии перевели больницы на круглосуточный режим работы для помощи Ливану - РИА Новости, 24.09.2024

В Сирии перевели больницы на круглосуточный режим работы для помощи Ливану

Экстренные службы и медицинские учреждения Сирии переведены на круглосуточный режим готовности по оказанию помощи для пребывающих из Ливана граждан, сообщается... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:39

2024-09-24T19:39

2024-09-24T19:42

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БЕЙРУТ, 24 сен - РИА Новости. Экстренные службы и медицинские учреждения Сирии переведены на круглосуточный режим готовности по оказанию помощи для пребывающих из Ливана граждан, сообщается в заявлении сирийского минздрава, опубликованного газетой Аль-Ватан. "Во всех больницах, принадлежащих минздраву, в пограничных с Ливаном провинциях - распоряжение о повышенной круглосуточной готовности для оказания любой помощи",- написано в заявлении. На пограничные КПП были направлены кареты скорой помощи для эвакуации раненых, вместе с ними в круглосуточном режиме на границе дежурят и профильные врачи. По последним данным, около 5 тысяч сирийцев и ливанцев прибыли в Сирию из Ливана к полудню вторника на фоне продолжающихся ударов Израиля, еще порядка 2 тысяч человек ожидают завершения въездных процедур. Ранее в понедельник сирийская радиостанция Sham FM сообщала о том, что интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по городу Эль-Хермель с ливанской стороны границы. Во вторник источник на КПП Дждейда-Ябус также сообщал радиостанции о новом потоке желающих покинуть Ливан граждан страны и проживающих там сирийцев. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835.

https://ria.ru/20240915/livan-1972847512.html

https://ria.ru/20240803/izrail-1963808519.html

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в мире, ливан, сирия, израиль, детонация сотен пейджеров в ливане