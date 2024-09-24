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Около пяти тысяч беженцев прибыли из Ливана в Сирию, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
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16:29 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/sirija-1974455966.html
Около пяти тысяч беженцев прибыли из Ливана в Сирию, сообщили СМИ
Около пяти тысяч беженцев прибыли из Ливана в Сирию, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2024
Около пяти тысяч беженцев прибыли из Ливана в Сирию, сообщили СМИ
Около 5 тысяч сирийцев и ливанцев прибыли в Сирию из Ливана к полудню вторника на фоне продолжающихся Израиля, еще порядка 2 тысяч человек ожидают завершения... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:29
2024-09-24T16:29
в мире
ливан
сирия
израиль
хезболла
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 24 сен - РИА Новости. Около 5 тысяч сирийцев и ливанцев прибыли в Сирию из Ливана к полудню вторника на фоне продолжающихся Израиля, еще порядка 2 тысяч человек ожидают завершения въездных процедур, сообщила сирийская газета Al-Watan. "Около 2 тысяч ливанских граждан въехало в Сирию к полудню вторника, еще приблизительно столько же ожидают завершения необходимых для въезда процедур. В Сирию также вернулось около 3 тысяч сирийских граждан", - сообщил корреспондент издания, находящийся на сирийском пограничном КПП Дждейда-Ябус. По данным газеты, управление миграции Сирии увеличило число сотрудников на приграничных КПП, чтобы максимально облегчить людям въезд в страну. Ранее в понедельник сирийская радиостанция Sham FM сообщала о том, что интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по городу Эль-Хермель с ливанской стороны границы. Во вторник источник на КПП Дждейда-Ябус также сообщал радиостанции о новом потоке желающих покинуть Ливан граждан страны и проживающих там сирийцев. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240924/livan-1974413459.html
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в мире, ливан, сирия, израиль, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Хезболла, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Около пяти тысяч беженцев прибыли из Ливана в Сирию, сообщили СМИ

Al-Watan: около пяти тысяч беженцев прибыли из Ливана в Сирию

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте
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КАИР, 24 сен - РИА Новости. Около 5 тысяч сирийцев и ливанцев прибыли в Сирию из Ливана к полудню вторника на фоне продолжающихся Израиля, еще порядка 2 тысяч человек ожидают завершения въездных процедур, сообщила сирийская газета Al-Watan.
"Около 2 тысяч ливанских граждан въехало в Сирию к полудню вторника, еще приблизительно столько же ожидают завершения необходимых для въезда процедур. В Сирию также вернулось около 3 тысяч сирийских граждан", - сообщил корреспондент издания, находящийся на сирийском пограничном КПП Дждейда-Ябус.
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По данным газеты, управление миграции Сирии увеличило число сотрудников на приграничных КПП, чтобы максимально облегчить людям въезд в страну.
Ранее в понедельник сирийская радиостанция Sham FM сообщала о том, что интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по городу Эль-Хермель с ливанской стороны границы. Во вторник источник на КПП Дждейда-Ябус также сообщал радиостанции о новом потоке желающих покинуть Ливан граждан страны и проживающих там сирийцев.
По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 558 человек, ранены 1835.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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В миреЛиванСирияИзраильХезболлаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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