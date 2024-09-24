https://ria.ru/20240924/silva-1974476555.html
Президент Бразилии сделал новое заявление о конфликте на Украине
Президент Бразилии сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.09.2024
Президент Бразилии сделал новое заявление о конфликте на Украине
Возобновление прямого диалога между сторонами имеет решающее значение для разрешения конфликта на Украине, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:52
2024-09-24T17:52
2024-09-24T17:52
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ООН, 24 сен - РИА Новости. Возобновление прямого диалога между сторонами имеет решающее значение для разрешения конфликта на Украине, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на ГА ООН. "Уже ясно, что ни одна из сторон не сможет достичь всех своих целей военным путем. Использование все более разрушительного оружия напоминает самые темные времена бесплодной конфронтации холодной войны. Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент", - сказал бразильский лидер. Он отметил, что именно такой сигнал содержится в проекте договоренностей, которые предлагают Китай и Бразилия, чтобы наладить процесс диалога и прекратить боевые действия.
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в мире, украина, бразилия, китай, луис инасиу лула да силва, оон
В мире, Украина, Бразилия, Китай, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН
Президент Бразилии сделал новое заявление о конфликте на Украине
Силва заявил о необходимости прямого диалога для разрешения конфликта на Украине