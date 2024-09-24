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Швейцария предупредила о возможном ухудшении ситуации в Израиле - РИА Новости, 24.09.2024
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00:33 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/shveytsariya-1974330877.html
Швейцария предупредила о возможном ухудшении ситуации в Израиле
Швейцария предупредила о возможном ухудшении ситуации в Израиле - РИА Новости, 24.09.2024
Швейцария предупредила о возможном ухудшении ситуации в Израиле
Швейцария предупреждает своих граждан о возможном дальнейшем ухудшении ситуации с безопасностью в Израиле, заявило МИД Швейцарии в соцсети X. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:33
2024-09-24T00:33
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ЖЕНЕВА, 24 сен — РИА Новости. Швейцария предупреждает своих граждан о возможном дальнейшем ухудшении ситуации с безопасностью в Израиле, заявило МИД Швейцарии в соцсети X. "В Израиле ситуация остается неопределенной, и возможно дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью. Не рекомендуется совершать несрочные поездки", - сказано в публикации. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 492 человек, ранены 1645. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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в мире, израиль, ливан, швейцария, хезболла
В мире, Израиль, Ливан, Швейцария, Хезболла
Швейцария предупредила о возможном ухудшении ситуации в Израиле

МИД Швейцарии предупредил своих граждан об ухудшении ситуации в Израиле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 24 сен — РИА Новости. Швейцария предупреждает своих граждан о возможном дальнейшем ухудшении ситуации с безопасностью в Израиле, заявило МИД Швейцарии в соцсети X.
"В Израиле ситуация остается неопределенной, и возможно дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью. Не рекомендуется совершать несрочные поездки", - сказано в публикации.
По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 492 человек, ранены 1645.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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