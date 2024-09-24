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В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине - РИА Новости, 24.09.2024
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13:00 24.09.2024 (обновлено: 16:11 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/sholts-1974411581.html
В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине
В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине - РИА Новости, 24.09.2024
В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц желает поражения Украины, не поддерживая дальнобойные удары по России, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:00
2024-09-24T16:11
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц желает поражения Украины, не поддерживая дальнобойные удары по России, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Олаф Шольц хочет, чтобы Украина проиграла в этом конфликте. Все просто", — написал он, комментируя отказ немецкого политика убеждать союзников Киева разрешить наносить дальнобойные удары по России.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что не будет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на использование поставленного дальнобойного орудия для нанесения ударов вглубь российской территории.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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в мире, украина, россия, олаф шольц, владимир путин, германия, нато, дмитрий песков, политика
В мире, Украина, Россия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, НАТО, Дмитрий Песков, Политика
В Германии раскрыли, чего Шольц добивается на Украине

Журналист Репке: Шольц желает поражения Украины, не поддерживая удары по России

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц желает поражения Украины, не поддерживая дальнобойные удары по России, пожаловался немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
«
"Олаф Шольц хочет, чтобы Украина проиграла в этом конфликте. Все просто", — написал он, комментируя отказ немецкого политика убеждать союзников Киева разрешить наносить дальнобойные удары по России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что не будет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на использование поставленного дальнобойного орудия для нанесения ударов вглубь российской территории.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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