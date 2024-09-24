https://ria.ru/20240924/serbiya-1974329713.html

Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии

Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии - РИА Новости, 24.09.2024

Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии

Президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН вручил постпреду РФ Василию Небензе Орден Сербского знамени первой степени за помощь... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T00:20

2024-09-24T00:20

2024-09-24T00:25

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БЕЛГРАД/ООН, 24 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН вручил постпреду РФ Василию Небензе Орден Сербского знамени первой степени за помощь Сербии в ООН."Хочу еще раз вас поблагодарить за дружеские отношения, которые развиваем, за помощь, которую вы нам оказали здесь в Нью-Йорке в ходе обсуждения резолюции "о геноциде в Сребренице". Надеюсь, что сможем дополнительно укрепить сотрудничество между нашими народами и странами до уровня, которым будем удовлетворены. Спасибо вам еще раз, это была очень тяжелая работа, я это очень ценю и от нас можете ожидать того же. Желаю вам всяческих успехов и благополучия, для меня это была огромная честь", - написал Вучич в соцсетях и разместил фотографии с награждения Небензи.Церемония прошла в постпредстве Сербии при ООН. Заместителям постоянного представителям РФ при Всемирной Организации Марии Заболоцкой и Анне Евстигнеевой вручили те же ордена второй степени.При вручении ордена, согласно протоколу мероприятия, указ о присуждении наград сначала зачитали на сербском, а затем - на английском. Вучич, попросив отойти от протокола, попросил сразу перейти к вручению орденов. Президент Сербии, вручая награды, обратился к дипломатам РФ на русском языке, поблагодарив их за "дружеские отношения и помощь".Постпред РФ в ООН Василий Небензя, взяв ответное слово на английском, поблагодарил Вучича, отметив дружбу и братство двух стран."Мы (Россия и Сербия - ред.) смотрим на мир через одну линзу, разделяем одни и те же ценности и принципы", - сказал Небензя.Он также пообещал, что РФ будет на стороне Белграда в его "справедливой борьбе" за сохранение сербского народа.Ранее президент Сербии сообщил, что наградит представителей всех государств в ООН, проголосовавших против спорной резолюции.Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании.Сербский президент Александр Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет России, КНР, Венгрии и ОАЭ голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции.По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Генассамблея ООН в тексте "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Документ осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".

https://ria.ru/20240919/serbija-1973625473.html

https://ria.ru/20240920/mid-1973793952.html

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