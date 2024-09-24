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Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 24.09.2024 (обновлено: 22:33 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/senator-1974508783.html
Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины
Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины - РИА Новости, 24.09.2024
Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины
России есть чем ответить на любой вызов со стороны оппонентов, Москва даст своевременный и адекватный ответ на передачу новых кассетных боеприпасов Украине со... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T22:20
2024-09-24T22:33
россия
сша
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
сергей перминов
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. России есть чем ответить на любой вызов со стороны оппонентов, Москва даст своевременный и адекватный ответ на передачу новых кассетных боеприпасов Украине со стороны США, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов.США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации."Нам есть чем ответить на любой военно-технический вызов со стороны наших оппонентов. Кассетные боеприпасы не являются исключением. Мы, наряду с США и Китаем, являемся крупнейшей державой, имеющей в своём распоряжении весь арсенал кассетных боеприпасов", - сказал Перминов.Сенатор подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, не противодействует мирным жителям, "купирует военные угрозы иными средствами"."В случае необходимости, как я полагаю, военно-политическое руководство страны даст своевременный и адекватный возникающей угрозе ответ", — резюмировал политик.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/boepripasy-1971693485.html
https://ria.ru/20240229/senator-1930352240.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, украина, сергей перминов, сергей лавров, нато
Россия, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Перминов, Сергей Лавров, НАТО
Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины

Перминов: России будет чем ответить на любой вызов США и Украины

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. России есть чем ответить на любой вызов со стороны оппонентов, Москва даст своевременный и адекватный ответ на передачу новых кассетных боеприпасов Украине со стороны США, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов.
США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Женеве призвали США прекратить использование кассетных боеприпасов
9 сентября, 19:56
"Нам есть чем ответить на любой военно-технический вызов со стороны наших оппонентов. Кассетные боеприпасы не являются исключением. Мы, наряду с США и Китаем, являемся крупнейшей державой, имеющей в своём распоряжении весь арсенал кассетных боеприпасов", - сказал Перминов.
Сенатор подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, не противодействует мирным жителям, "купирует военные угрозы иными средствами".
"В случае необходимости, как я полагаю, военно-политическое руководство страны даст своевременный и адекватный возникающей угрозе ответ", — резюмировал политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Сенатор Перминов высказался о словах главы Пентагона о войне НАТО с Россией
29 февраля, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныУкраинаСергей ПерминовСергей ЛавровНАТО
 
 
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