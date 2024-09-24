Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины
Перминов: России будет чем ответить на любой вызов США и Украины
© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. России есть чем ответить на любой вызов со стороны оппонентов, Москва даст своевременный и адекватный ответ на передачу новых кассетных боеприпасов Украине со стороны США, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов.
США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации.
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"Нам есть чем ответить на любой военно-технический вызов со стороны наших оппонентов. Кассетные боеприпасы не являются исключением. Мы, наряду с США и Китаем, являемся крупнейшей державой, имеющей в своём распоряжении весь арсенал кассетных боеприпасов", - сказал Перминов.
Сенатор подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, не противодействует мирным жителям, "купирует военные угрозы иными средствами".
"В случае необходимости, как я полагаю, военно-политическое руководство страны даст своевременный и адекватный возникающей угрозе ответ", — резюмировал политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.