https://ria.ru/20240924/senator-1974508783.html

Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины

Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины - РИА Новости, 24.09.2024

Перминов заявил, что России будет чем ответить на любой вызов США и Украины

России есть чем ответить на любой вызов со стороны оппонентов, Москва даст своевременный и адекватный ответ на передачу новых кассетных боеприпасов Украине со... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:20

2024-09-24T22:20

2024-09-24T22:33

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. России есть чем ответить на любой вызов со стороны оппонентов, Москва даст своевременный и адекватный ответ на передачу новых кассетных боеприпасов Украине со стороны США, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов.США включат кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Киеву, о котором будет объявлено на неделе, заявили РИА Новости в американской администрации."Нам есть чем ответить на любой военно-технический вызов со стороны наших оппонентов. Кассетные боеприпасы не являются исключением. Мы, наряду с США и Китаем, являемся крупнейшей державой, имеющей в своём распоряжении весь арсенал кассетных боеприпасов", - сказал Перминов.Сенатор подчеркнул, что Россия, в отличие от Украины, не противодействует мирным жителям, "купирует военные угрозы иными средствами"."В случае необходимости, как я полагаю, военно-политическое руководство страны даст своевременный и адекватный возникающей угрозе ответ", — резюмировал политик.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/boepripasy-1971693485.html

https://ria.ru/20240229/senator-1930352240.html

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сша

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россия, сша, вооруженные силы украины, украина, сергей перминов, сергей лавров, нато