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В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции - РИА Новости, 24.09.2024
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15:39 24.09.2024 (обновлено: 15:57 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974444287.html
В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции
В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции - РИА Новости, 24.09.2024
В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции
Упорство, с которым Новая Зеландия ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций против России и Белоруссии, достойно лучшего применения, заявило РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:39
2024-09-24T15:57
россия
москва
владимир путин
новая зеландия
санкции в отношении россии
в мире
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ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Упорство, с которым Новая Зеландия ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций против России и Белоруссии, достойно лучшего применения, заявило РИА Новости посольство РФ в Веллингтоне. Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии. Новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций. "Очередной пакет бессмысленных санкций принят Веллингтоном в угоду его старшим англосаксонским партнёрам. С упорством, достойным лучшего применения, новозеландцы пытаются не отставать от ведущих стран коллективного Запада по количеству и охвату вводимых против нашей страны рестрикций", - заявило посольство РФ в Новой Зеландии в беседе с РИА Новости. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972280555.html
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россия
москва
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россия, москва, владимир путин, новая зеландия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Новая Зеландия, Санкции в отношении России, В мире
В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции

Посольство РФ в Новой Зеландии не оценило введение новых санкций против России

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Упорство, с которым Новая Зеландия ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций против России и Белоруссии, достойно лучшего применения, заявило РИА Новости посольство РФ в Веллингтоне.
Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии. Новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций.
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за британских санкций
12 сентября, 13:22
"Очередной пакет бессмысленных санкций принят Веллингтоном в угоду его старшим англосаксонским партнёрам. С упорством, достойным лучшего применения, новозеландцы пытаются не отставать от ведущих стран коллективного Запада по количеству и охвату вводимых против нашей страны рестрикций", - заявило посольство РФ в Новой Зеландии в беседе с РИА Новости.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций
15 июня, 06:10
 
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