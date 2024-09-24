https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974444287.html

В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции

В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции - РИА Новости, 24.09.2024

В посольстве России прокомментировали введенные Новой Зеландией санкции

Упорство, с которым Новая Зеландия ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций против России и Белоруссии, достойно лучшего применения, заявило РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:39

2024-09-24T15:39

2024-09-24T15:57

россия

москва

владимир путин

новая зеландия

санкции в отношении россии

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ДЖАКАРТА, 24 сен - РИА Новости. Упорство, с которым Новая Зеландия ввела очередной "бессмысленный" пакет санкций против России и Белоруссии, достойно лучшего применения, заявило РИА Новости посольство РФ в Веллингтоне. Ранее министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций против России и Белоруссии. Новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций. "Очередной пакет бессмысленных санкций принят Веллингтоном в угоду его старшим англосаксонским партнёрам. С упорством, достойным лучшего применения, новозеландцы пытаются не отставать от ведущих стран коллективного Запада по количеству и охвату вводимых против нашей страны рестрикций", - заявило посольство РФ в Новой Зеландии в беседе с РИА Новости. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240912/sanktsii-1972280555.html

https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953064396.html

россия

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новая зеландия

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