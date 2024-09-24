https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974399208.html

Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС

Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС - РИА Новости, 24.09.2024

Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС

Новая Зеландия ввела санкции против АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" и ее главы Олега Романенко, следует из документа, опубликованного на сайте РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:35

2024-09-24T12:35

2024-09-24T12:35

россия

новая зеландия

александр витко

александр морозов

белоруссия

белорусская железная дорога

балаковская аэс

курчатовский институт

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" и ее главы Олега Романенко, следует из документа, опубликованного на сайте министерства иностранных дел и торговли страны. Всего Новая Зеландия ввела санкции против пяти физических и шести юридических лиц в России и Белоруссии. В списке физических лиц, помимо Романенко, значатся бывший начальник главного штаба ВМФ РФ Александр Витко, управляющий директор Белорусского оптико-механического объединения Александр Мороз, глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов и генсекретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. В число юридических лиц, против которых Новая Зеландия ввела санкции, вошли АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС", Белорусское оптико-механическое объединение, ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" получила право эксплуатировать ЗАЭС. Гендиректором компании был назначен бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240916/ssha-1973064798.html

https://ria.ru/20240918/ssha-1973515801.html

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россия, новая зеландия, александр витко, александр морозов, белоруссия, белорусская железная дорога, балаковская аэс, курчатовский институт, санкции в отношении россии