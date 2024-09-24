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Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС - РИА Новости, 24.09.2024
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12:35 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974399208.html
Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС
Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС - РИА Новости, 24.09.2024
Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС
Новая Зеландия ввела санкции против АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" и ее главы Олега Романенко, следует из документа, опубликованного на сайте РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:35
2024-09-24T12:35
россия
новая зеландия
александр витко
александр морозов
белоруссия
белорусская железная дорога
балаковская аэс
курчатовский институт
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" и ее главы Олега Романенко, следует из документа, опубликованного на сайте министерства иностранных дел и торговли страны. Всего Новая Зеландия ввела санкции против пяти физических и шести юридических лиц в России и Белоруссии. В списке физических лиц, помимо Романенко, значатся бывший начальник главного штаба ВМФ РФ Александр Витко, управляющий директор Белорусского оптико-механического объединения Александр Мороз, глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов и генсекретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. В число юридических лиц, против которых Новая Зеландия ввела санкции, вошли АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС", Белорусское оптико-механическое объединение, ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" получила право эксплуатировать ЗАЭС. Гендиректором компании был назначен бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240916/ssha-1973064798.html
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россия, новая зеландия, александр витко, александр морозов, белоруссия, белорусская железная дорога, балаковская аэс, курчатовский институт, санкции в отношении россии
Россия, Новая Зеландия, Александр Витко, Александр Морозов, Белоруссия, Белорусская железная дорога, Балаковская АЭС, Курчатовский институт, Санкции в отношении России
Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС

Новая Зеландия ввела санкции против ЗАЭС и ее главы Олега Романенко

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новая Зеландия ввела санкции против АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" и ее главы Олега Романенко, следует из документа, опубликованного на сайте министерства иностранных дел и торговли страны.
Всего Новая Зеландия ввела санкции против пяти физических и шести юридических лиц в России и Белоруссии.
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США хотят расширить антироссийские санкции на другие страны
16 сентября, 20:54
В списке физических лиц, помимо Романенко, значатся бывший начальник главного штаба ВМФ РФ Александр Витко, управляющий директор Белорусского оптико-механического объединения Александр Мороз, глава Белорусской железной дороги Владимир Морозов и генсекретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.
В число юридических лиц, против которых Новая Зеландия ввела санкции, вошли АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС", Белорусское оптико-механическое объединение, ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" получила право эксплуатировать ЗАЭС. Гендиректором компании был назначен бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияНовая ЗеландияАлександр ВиткоАлександр МорозовБелоруссияБелорусская железная дорогаБалаковская АЭСКурчатовский институтСанкции в отношении России
 
 
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