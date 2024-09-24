https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974342797.html

Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии

Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2024

Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии

Новая Зеландия вела новый пакет санкций против России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, его слова опубликовали на сайте... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:48

2024-09-24T03:48

2024-09-24T10:05

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белоруссия

новая зеландия

санкции в отношении россии

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ДЖАКАРТА, 24 сен — РИА Новости. Новая Зеландия вела новый пакет санкций против России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, его слова опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства."Этот последний раунд санкций нацелен на участников незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку вторжению. <...> Продолжающаяся незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС Украины угрожает ядерной безопасности. Новая Зеландия снова призывает Россию прекратить оккупацию Запорожской АЭС и немедленно уйти с территории Украины", — сказал он.Он также отметил, что введение ограничений против белорусских субъектов якобы представляет собой совместные усилия с единомышленниками на международном уровне по "привлечению к ответственности" тех, кто поддерживает действия России."Эти новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций", — уточнили в МИД.Власти Новой Зеландии пока не обновляли список людей и организаций, против которых действуют введенные меры.Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240917/minsk-1973136829.html

https://ria.ru/20240918/ssha-1973515801.html

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белоруссия

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в мире, россия, белоруссия, новая зеландия, санкции в отношении россии