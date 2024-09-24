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Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2024
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03:48 24.09.2024 (обновлено: 10:05 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974342797.html
Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии
Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии - РИА Новости, 24.09.2024
Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии
Новая Зеландия вела новый пакет санкций против России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, его слова опубликовали на сайте... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:48
2024-09-24T10:05
в мире
россия
белоруссия
новая зеландия
санкции в отношении россии
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ДЖАКАРТА, 24 сен — РИА Новости. Новая Зеландия вела новый пакет санкций против России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, его слова опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.&quot;Этот последний раунд санкций нацелен на участников незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку вторжению. &lt;...&gt; Продолжающаяся незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС Украины угрожает ядерной безопасности. Новая Зеландия снова призывает Россию прекратить оккупацию Запорожской АЭС и немедленно уйти с территории Украины&quot;, — сказал он.Он также отметил, что введение ограничений против белорусских субъектов якобы представляет собой совместные усилия с единомышленниками на международном уровне по "привлечению к ответственности" тех, кто поддерживает действия России."Эти новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций", — уточнили в МИД.Власти Новой Зеландии пока не обновляли список людей и организаций, против которых действуют введенные меры.Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240917/minsk-1973136829.html
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в мире, россия, белоруссия, новая зеландия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Белоруссия, Новая Зеландия, Санкции в отношении России
Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии

Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии

© iStock.com / tupungatoПанорама Веллингтона, Новая Зеландия
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / tupungato
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 24 сен — РИА Новости. Новая Зеландия вела новый пакет санкций против России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, его слова опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«

"Этот последний раунд санкций нацелен на участников незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку вторжению. <...> Продолжающаяся незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС Украины угрожает ядерной безопасности. Новая Зеландия снова призывает Россию прекратить оккупацию Запорожской АЭС и немедленно уйти с территории Украины", — сказал он.

Он также отметил, что введение ограничений против белорусских субъектов якобы представляет собой совместные усилия с единомышленниками на международном уровне по "привлечению к ответственности" тех, кто поддерживает действия России.
«
"Эти новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций", — уточнили в МИД.
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Власти Новой Зеландии пока не обновляли список людей и организаций, против которых действуют введенные меры.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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