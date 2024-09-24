Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии
Новая Зеландия ввела санкции против России и Белоруссии
© iStock.com / tupungatoПанорама Веллингтона, Новая Зеландия
© iStock.com / tupungato
Панорама Веллингтона, Новая Зеландия. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 24 сен — РИА Новости. Новая Зеландия вела новый пакет санкций против России и Белоруссии, сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс, его слова опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
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"Этот последний раунд санкций нацелен на участников незаконной оккупации Россией Запорожской АЭС, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку вторжению. <...> Продолжающаяся незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС Украины угрожает ядерной безопасности. Новая Зеландия снова призывает Россию прекратить оккупацию Запорожской АЭС и немедленно уйти с территории Украины", — сказал он.
Он также отметил, что введение ограничений против белорусских субъектов якобы представляет собой совместные усилия с единомышленниками на международном уровне по "привлечению к ответственности" тех, кто поддерживает действия России.
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"Эти новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций", — уточнили в МИД.
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Власти Новой Зеландии пока не обновляли список людей и организаций, против которых действуют введенные меры.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Евросоюза — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве неоднократно подчеркивали, что все проблемы, которые создает Запад в экономической сфере, будут урегулированы. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Вашингтону и Брюсселю не хватает мужества признать провал ограничительных мер против Москвы. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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