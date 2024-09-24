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В Алтайском крае упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 24.09.2024
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10:21 24.09.2024 (обновлено: 10:22 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/samolet-1974368145.html
В Алтайском крае упал легкомоторный самолет
В Алтайском крае упал легкомоторный самолет - РИА Новости, 24.09.2024
В Алтайском крае упал легкомоторный самолет
В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, на борту был только пилот, он не пострадал, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:21
2024-09-24T10:22
происшествия
алтайский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, на борту был только пилот, он не пострадал, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "МЧС России: в Алтайском крае упал легкомоторный самолет. Вблизи населенного пункта Верхозерное крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередач. На борту был только пилот, он не пострадал", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС работают на месте.
https://ria.ru/20240923/samolet-1974258029.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Алтайском крае упал легкомоторный самолет

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, пострадавших нет

© Фото : МЧС РоссииМесто падения легкомоторного самолета в Алтайском крае
Место падения легкомоторного самолета в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : МЧС России
Место падения легкомоторного самолета в Алтайском крае
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, на борту был только пилот, он не пострадал, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"МЧС России: в Алтайском крае упал легкомоторный самолет. Вблизи населенного пункта Верхозерное крушение потерпело воздушное судно СП-30, зацепив линию электропередач. На борту был только пилот, он не пострадал", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС работают на месте.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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