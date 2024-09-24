Рейтинг@Mail.ru
Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 24.09.2024 (обновлено: 00:17 25.09.2024)
https://ria.ru/20240924/rossiya-1974505042.html
Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом
Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом - РИА Новости, 25.09.2024
Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом
Москва возмущена решением большой палаты швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР геноцидом, говорится в заявлении на сайте посольства... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T21:06
2024-09-25T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
швейцария
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154801/44/1548014494_0:74:900:580_1920x0_80_0_0_1b5c0f4661a0f12eef3a492f06073852.jpg
ЖЕНЕВА, 24 сен — РИА Новости. Москва возмущена решением большой палаты швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР геноцидом, говорится в заявлении на сайте посольства России в Швейцарии. &quot;С искренним недоумением и возмущением восприняли принятое 24 сентября 2024 года Национальным советом Швейцарии заявление о признании голодомора актом геноцида&quot;, — сказано в тексте.В дипмиссии подчеркнули, что местные законодатели "в своем безудержном стремлении, достойном лучшего применения, еще хоть чем-нибудь "подсобить" Киеву достали с пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа". Там отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует грубо извращенную трактовку событий прошлого в качестве "исторического оружия" в гибридной войне Запада против России.В посольстве также назвали особенно циничным то, что это решение принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, который внес весомый вклад в освобождение этой страны от французской оккупации, становление ее независимости и закрепление нейтрального статуса.&quot;Идеологический миф о голодоморе был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада. Он активно используется преступным киевским режимом и его западными спонсорами для ведения кампании по демонизации нашей страны. Любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом является антиисторичным и не соответствует фактам, подкрепленным архивными документами&quot;, — добавили в дипмиссии.Ранее во вторник депутаты парламента Швейцарии проголосовали за признание голодомора на Украине геноцидом. При этом в октябре 2023-го схожую резолюцию приняла парламентская ассамблея Совета Европы. Россия, в свою очередь, отрицает и не признает понятия "голодомор", а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. Но нехватка продовольствия тогда затронула не только этот регион, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.По различным данным, от голода погибли семь-восемь миллионов человек, из них примерно три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и до двух с половиной миллионов — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20240318/genotsid-1934056479.html
https://ria.ru/20240911/genotsid-1972029725.html
https://ria.ru/20240728/moldavija-1962472884.html
украина
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154801/44/1548014494_16:0:885:652_1920x0_80_0_0_c062bccb89791c5184be2303eddffcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, швейцария, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Швейцария, Совет Европы
Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом

Посольство России возмутило решение Швейцарии признать голодомор геноцидом

© Фото : Public domainЖертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР, 1933 год
Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР, 1933 год - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Public domain
Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР, 1933 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 24 сен — РИА Новости. Москва возмущена решением большой палаты швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР геноцидом, говорится в заявлении на сайте посольства России в Швейцарии.
«

"С искренним недоумением и возмущением восприняли принятое 24 сентября 2024 года Национальным советом Швейцарии заявление о признании голодомора актом геноцида", — сказано в тексте.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида
18 марта, 16:38
В дипмиссии подчеркнули, что местные законодатели "в своем безудержном стремлении, достойном лучшего применения, еще хоть чем-нибудь "подсобить" Киеву достали с пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа". Там отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует грубо извращенную трактовку событий прошлого в качестве "исторического оружия" в гибридной войне Запада против России.
В посольстве также назвали особенно циничным то, что это решение принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, который внес весомый вклад в освобождение этой страны от французской оккупации, становление ее независимости и закрепление нейтрального статуса.
«

"Идеологический миф о голодоморе был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада. Он активно используется преступным киевским режимом и его западными спонсорами для ведения кампании по демонизации нашей страны. Любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом является антиисторичным и не соответствует фактам, подкрепленным архивными документами", — добавили в дипмиссии.

В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Госдума может принять закон о геноциде против СССР в осеннюю сессию
11 сентября, 11:34
Ранее во вторник депутаты парламента Швейцарии проголосовали за признание голодомора на Украине геноцидом. При этом в октябре 2023-го схожую резолюцию приняла парламентская ассамблея Совета Европы. Россия, в свою очередь, отрицает и не признает понятия "голодомор", а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. Но нехватка продовольствия тогда затронула не только этот регион, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.
По различным данным, от голода погибли семь-восемь миллионов человек, из них примерно три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и до двух с половиной миллионов — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Молдавии могут признать послевоенный голод геноцидом
28 июля, 09:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияШвейцарияСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала