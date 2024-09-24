Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом
Посольство России возмутило решение Швейцарии признать голодомор геноцидом
© Фото : Public domainЖертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР, 1933 год
© Фото : Public domain
Жертвы голода на улицах Харькова, столицы Украинской ССР, 1933 год. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 сен — РИА Новости. Москва возмущена решением большой палаты швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР геноцидом, говорится в заявлении на сайте посольства России в Швейцарии.
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"С искренним недоумением и возмущением восприняли принятое 24 сентября 2024 года Национальным советом Швейцарии заявление о признании голодомора актом геноцида", — сказано в тексте.
В дипмиссии подчеркнули, что местные законодатели "в своем безудержном стремлении, достойном лучшего применения, еще хоть чем-нибудь "подсобить" Киеву достали с пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа". Там отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует грубо извращенную трактовку событий прошлого в качестве "исторического оружия" в гибридной войне Запада против России.
В посольстве также назвали особенно циничным то, что это решение принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, который внес весомый вклад в освобождение этой страны от французской оккупации, становление ее независимости и закрепление нейтрального статуса.
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"Идеологический миф о голодоморе был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада. Он активно используется преступным киевским режимом и его западными спонсорами для ведения кампании по демонизации нашей страны. Любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом является антиисторичным и не соответствует фактам, подкрепленным архивными документами", — добавили в дипмиссии.
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Ранее во вторник депутаты парламента Швейцарии проголосовали за признание голодомора на Украине геноцидом. При этом в октябре 2023-го схожую резолюцию приняла парламентская ассамблея Совета Европы. Россия, в свою очередь, отрицает и не признает понятия "голодомор", а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. Но нехватка продовольствия тогда затронула не только этот регион, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.
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