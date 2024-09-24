https://ria.ru/20240924/rossiya-1974505042.html

Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом

Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом - РИА Новости, 25.09.2024

Россия раскритиковала решение Швейцарии признать голодомор геноцидом

Москва возмущена решением большой палаты швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР геноцидом, говорится в заявлении на сайте посольства... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-24T21:06

2024-09-24T21:06

2024-09-25T00:17

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ЖЕНЕВА, 24 сен — РИА Новости. Москва возмущена решением большой палаты швейцарского парламента признать голод 1932-1933 годов в СССР геноцидом, говорится в заявлении на сайте посольства России в Швейцарии. "С искренним недоумением и возмущением восприняли принятое 24 сентября 2024 года Национальным советом Швейцарии заявление о признании голодомора актом геноцида", — сказано в тексте.В дипмиссии подчеркнули, что местные законодатели "в своем безудержном стремлении, достойном лучшего применения, еще хоть чем-нибудь "подсобить" Киеву достали с пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа". Там отметили, что нижняя палата парламента Швейцарии использует грубо извращенную трактовку событий прошлого в качестве "исторического оружия" в гибридной войне Запада против России.В посольстве также назвали особенно циничным то, что это решение принято в день 225-летия Швейцарского похода русской армии под командованием Александра Суворова, который внес весомый вклад в освобождение этой страны от французской оккупации, становление ее независимости и закрепление нейтрального статуса."Идеологический миф о голодоморе был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада. Он активно используется преступным киевским режимом и его западными спонсорами для ведения кампании по демонизации нашей страны. Любое уравнивание трагедии 1930-х годов с геноцидом является антиисторичным и не соответствует фактам, подкрепленным архивными документами", — добавили в дипмиссии.Ранее во вторник депутаты парламента Швейцарии проголосовали за признание голодомора на Украине геноцидом. При этом в октябре 2023-го схожую резолюцию приняла парламентская ассамблея Совета Европы. Россия, в свою очередь, отрицает и не признает понятия "голодомор", а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве голодомором. Но нехватка продовольствия тогда затронула не только этот регион, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.По различным данным, от голода погибли семь-восемь миллионов человек, из них примерно три с половиной миллиона — на Украине, два миллиона — в Казахстане и Киргизии и до двух с половиной миллионов — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20240318/genotsid-1934056479.html

https://ria.ru/20240911/genotsid-1972029725.html

https://ria.ru/20240728/moldavija-1962472884.html

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