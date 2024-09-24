https://ria.ru/20240924/rossiya-1974496257.html

В США сделали неожиданное заявление о России

В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 24.09.2024

В США сделали неожиданное заявление о России

Отсутствие у США и Запада четкой стратегии по будущему Украины выгодно России, так как раскол между союзниками лишь истощает их ресурсы, передает The National... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T19:33

2024-09-24T19:33

2024-09-24T19:33

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_84:0:3056:1672_1920x0_80_0_0_b2948316f10eafbbe6e706ba8e9e83b7.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Отсутствие у США и Запада четкой стратегии по будущему Украины выгодно России, так как раскол между союзниками лишь истощает их ресурсы, передает The National Interest."Она (стратегия Запада. — Прим. Ред.) практически гарантирует, что ресурсы будут тратиться впустую. Она поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают американскую мощь. И, наконец, убеждает Кремль в том, что он сможет “пересидеть” Запад и достичь своих целей в этом противостоянии", — пишет издание.Отмечается, что "победа" Украины видится Владимиром Зеленским и союзниками по-разному. Так, глава киевского режима считает ею возвращение к границам 1991 года, союзники — или как возвращение к границам 2022 года, или даже называют победой сам факт существования украинского государства."И еще до начала боевых действий президент Джо Байден подчеркивал, что США не пойдут войной на Россию ради Украины…" — указывается в статье.Союзники, выстраивая какую-либо стратегию по Украине, должны реально оценивать как свои возможности, так и Украины, одновременно намечая курс на сосуществование с Россией, которая, независимо от исхода конфликта, не перестанет быть главным соперником, но останется при этом необходимым партнером в поддержании стратегической стабильности и решении неотложных транснациональных угроз, заключает The National Interest.

https://ria.ru/20240924/ssha-1974448907.html

https://ria.ru/20240922/zakharova-1974100169.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, джо байден