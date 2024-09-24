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ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов
ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов
Российские войска зашли на окраины оккупированного украинскими боевиками города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T20:53
2024-09-24T20:53
2024-09-25T00:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Российские войска зашли на окраины оккупированного украинскими боевиками города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна."В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются", - сказал Рогов.По его словам, ситуация в Угледаре для 72-ой бригады ВСУ складывается критическая."Противник находится под угрозой окружения, возможна массовая сдача в плен", - сказал Рогов.
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ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов
Рогов: российские войска зашли на окраины оккупированного ВСУ Угледара в ДНР