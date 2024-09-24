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ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 24.09.2024 (обновлено: 00:25 25.09.2024)
https://ria.ru/20240924/rogov-1974503967.html
ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов
ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов
Российские войска зашли на окраины оккупированного украинскими боевиками города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T20:53
2024-09-25T00:25
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Российские войска зашли на окраины оккупированного украинскими боевиками города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна."В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются", - сказал Рогов.По его словам, ситуация в Угледаре для 72-ой бригады ВСУ складывается критическая."Противник находится под угрозой окружения, возможна массовая сдача в плен", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240924/vsu-1974500381.html
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угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России зашли на окраины Угледара, заявил Рогов

Рогов: российские войска зашли на окраины оккупированного ВСУ Угледара в ДНР

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Российские войска зашли на окраины оккупированного украинскими боевиками города Угледар в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна.
"В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются", - сказал Рогов.
По его словам, ситуация в Угледаре для 72-ой бригады ВСУ складывается критическая.
"Противник находится под угрозой окружения, возможна массовая сдача в плен", - сказал Рогов.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Потерян момент". В ВСУ сделали заявление об Угледаре
Вчера, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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