https://ria.ru/20240924/rezhiser-1974345723.html

Режиссер "Креста" и "Святого архипелага" планирует снять третий фильм

Режиссер "Креста" и "Святого архипелага" планирует снять третий фильм - РИА Новости, 24.09.2024

Режиссер "Креста" и "Святого архипелага" планирует снять третий фильм

Режиссер фильмов "Крест" и "Святой архипелаг" Сергей Дебижев рассказал РИА Новости, что планирует создать третий фильм – "Вечный человек", в котором... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T04:28

2024-09-24T04:28

2024-09-24T04:28

соловки

эфиопия

иерусалим

сергей дебижев

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Режиссер фильмов "Крест" и "Святой архипелаг" Сергей Дебижев рассказал РИА Новости, что планирует создать третий фильм – "Вечный человек", в котором рассматривается духовная природа человека, вместе с предыдущими двумя картинами она составит трилогию на религиозную тему. В воскресенье в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера документального фильма "Крест". "Сейчас мы задумываемся, являются ли фильмы "Святой архипелаг" и "Крест" частью трилогии, триптиха. Третий фильм будет посвящен человеку, примерное название - "Вечный человек". В нем мы попытаемся посмотреть на человека по-новому, как будто в первый раз, как на загадочное существо с какими-то целями созданное и появившиеся на этом свете. Мы попытаемся понять, что человек из себя представляет на духовном и физическом уровнях, каким образом материальный и духовный миры между собой взаимодействуют. Ведь человек является в каком-то смысле дверью, через которую духовный мир входит в мир материальный", - сказал Дебижев. По его мнению, вопрос природы человека очень актуален на фоне фундаментальных изменений в мире. "То есть мы должны заново посмотреть на самих себя и ответить на целый ряд судьбоносных вопросов. Вот этому, я надеюсь, и будет посвящен третий фильм этой трилогии. Как она будет называться для нас самих пока загадка, надеюсь, она получит свое разрешение в будущем", - пояснил режиссер. Он также напомнил, чему были посвящены первые две картины будущего триптиха. Так, по его словам, "Святой архипелаг" - фильм на духовно-религиозную тему. "Он открывает смыслы, связанные с вечностью и бесконечностью, которые, на мой взгляд, лучше всего видны на севере нашей страны, на Соловках, на этом удивительном архипелаге, где молятся за всех нас", - сказал режиссер. "Содержательно "Крест" скорее открывает внутренние ресурсы самой религиозной картины мира и человека в ней, ставит такие вопросы, как: что есть бытие? какова миссия человека на земле? каков его жизненный путь? как он несет свой крест, в чем его смысл? каким образом орудие казни и мучений превращается в орудие спасения? Будем надеяться, "Крест", повторит счастливую судьбу "Святого архипелага", который 9 месяцев был в прокате, тронул людей своей загадочностью, прекрасными съемками и глубиной погружения в религиозную традицию", - заключил собеседник агентства. Документальный фильм Сергея Дебижева "Крест" выходит в широкий прокат 26 сентября, картину покажут в 600 кинотеатрах российских городов. Съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". По его словам, фильм подойдет для семейного выходного просмотра, будет интересен детям от 12 лет и "особенно актуален для молодежи". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".

https://ria.ru/20240919/krest-1973548384.html

https://ria.ru/20240919/krest-1973551541.html

https://ria.ru/20240919/krest-1973553121.html

соловки

эфиопия

иерусалим

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соловки, эфиопия, иерусалим, сергей дебижев