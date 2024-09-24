Рейтинг@Mail.ru
Решетников рассказал об ожидаемом уровне роста ВВП - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/reshetnikov-1974481156.html
Решетников рассказал об ожидаемом уровне роста ВВП
Решетников рассказал об ожидаемом уровне роста ВВП - РИА Новости, 24.09.2024
Решетников рассказал об ожидаемом уровне роста ВВП
Экономика России вырастет в 2024 году на 3,9%, его обеспечат инвестиции и потребительский спрос, сообщил министр экономического развития России Максим... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:24
2024-09-24T18:24
экономика
россия
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_0:73:3012:1767_1920x0_80_0_0_8097ab667fc5e0da3b2e924c73e94662.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России вырастет в 2024 году на 3,9%, его обеспечат инвестиции и потребительский спрос, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. "В 2024 году мы ожидаем рост ВВП на 3,9%. Суммарно с 2024 по 2027 годы ВВП вырастет на 13%", - сказал Решетников. "Инвестиции у нас обеспечивают порядка 30% роста ВВП. По итогам этого года ожидаем рост инвестиций на 7,8%. В следующем году инвестиционная активность будет на уровне 2%, но это на фоне высокой базы этого и прошлых лет. Далее ожидаем рост 3% и более. При сохранении достигнутого высокого уровня бюджетных инвестиций, то, что заложено в бюджете, основной вклад будут вносить инвестиции за счет собственных средств предприятий", - добавил он. Потребительский спрос, по его словам, обеспечит порядка 60% общего роста ВВП. "Потребительская активность будет обеспечена, прежде всего, увеличением реальных денежных доходов населения. Основной вклад будет вносить рост реальных заработных плат на фоне сохранения низкого уровня безработицы. Кроме того, рост доходов будет обеспечен за счет социальных выплат. В том числе учтены решения по индексации пенсий работающим пенсионерам и расширению мер поддержки семей с детьми", - указал Решетников. Он также выразил уверенность, что растущий спрос будет удовлетворен за счет производства отечественных товаров и услуг, а также развития экономики предложения. Министерство ожидает продолжения роста обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, услуг и других отраслей, работающих на внутренний рынок. Министр подчеркнул, что министерство готовит прогноз исходя из умеренно-консервативных предположений, при этом он является реалистичным и позволяет сформировать устойчивый бюджет.
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974458678.html
https://ria.ru/20240918/putin-1973493518.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_33530f75baf87498a569e5e0ef4dc14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим решетников
Экономика, Россия, Максим Решетников
Решетников рассказал об ожидаемом уровне роста ВВП

Решетников: экономика России вырастет в 2024 году на 3,9%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Экономика России вырастет в 2024 году на 3,9%, его обеспечат инвестиции и потребительский спрос, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, представляя на заседании правительства прогноз социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы.
"В 2024 году мы ожидаем рост ВВП на 3,9%. Суммарно с 2024 по 2027 годы ВВП вырастет на 13%", - сказал Решетников.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Российская экономика противодействует вызовам, заявил Мишустин
Вчера, 16:37
"Инвестиции у нас обеспечивают порядка 30% роста ВВП. По итогам этого года ожидаем рост инвестиций на 7,8%. В следующем году инвестиционная активность будет на уровне 2%, но это на фоне высокой базы этого и прошлых лет. Далее ожидаем рост 3% и более. При сохранении достигнутого высокого уровня бюджетных инвестиций, то, что заложено в бюджете, основной вклад будут вносить инвестиции за счет собственных средств предприятий", - добавил он.
Потребительский спрос, по его словам, обеспечит порядка 60% общего роста ВВП.
"Потребительская активность будет обеспечена, прежде всего, увеличением реальных денежных доходов населения. Основной вклад будет вносить рост реальных заработных плат на фоне сохранения низкого уровня безработицы. Кроме того, рост доходов будет обеспечен за счет социальных выплат. В том числе учтены решения по индексации пенсий работающим пенсионерам и расширению мер поддержки семей с детьми", - указал Решетников.
Он также выразил уверенность, что растущий спрос будет удовлетворен за счет производства отечественных товаров и услуг, а также развития экономики предложения. Министерство ожидает продолжения роста обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, услуг и других отраслей, работающих на внутренний рынок.
Министр подчеркнул, что министерство готовит прогноз исходя из умеренно-консервативных предположений, при этом он является реалистичным и позволяет сформировать устойчивый бюджет.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин назвал основную задачу российской экономики
18 сентября, 19:01
 
ЭкономикаРоссияМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала