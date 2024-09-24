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Около 50 рейсов отменены в аэропорту Бейрута

Около 50 рейсов отменены в аэропорту Бейрута - РИА Новости, 24.09.2024

Около 50 рейсов отменены в аэропорту Бейрута

Около 50 рейсов отменены во вторник в международном аэропорту Бейрута имени Рафика Харири на фоне израильских бомбардировок юга и востока страны,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:40

2024-09-24T01:40

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Около 50 рейсов отменены во вторник в международном аэропорту Бейрута имени Рафика Харири на фоне израильских бомбардировок юга и востока страны, свидетельствуют данные сайта аэропорта. По информации на 1.16 мск вторника, с ночи 24 сентября до позднего вечера того же дня в аэропорту Бейрута на вылет отменены 33 рейса, на прилет - 16 рейсов. Отменены ряд рейсов у 17 авиаперевозчиков, включая ливанскую авиакомпанию Middle East Airlines, эмиратскую Etihad Aiways, Emirates и Air Arabia, катарскую Qatar Airways, саудовскую Saudia, кувейтскую Jazeera Airways, египетскую EgyptAir, иорданскую Royal Jordanian, турецкие Turkish Airlines и Pegasus, эфиопскую Ethiopian Airlines, немецкие Lufthansa Airlines, Eurowings и Sundair, французскую Air France и американскую United Airlines. Ранее некоторые из этих авиаперевозчиков объявляли об отменах рейсов. По данным сервиса Flighradar на 1.16 мск, в воздушном пространстве Ливана нет ни одного гражданского самолета. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240921/udar-1974014771.html

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в мире, справки, ливан, бейрут, израиль, рафик харири, хезболла, emirates, air arabia, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году