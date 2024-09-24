https://ria.ru/20240924/rada-1974400787.html
В Раде назвали позором то, что у России более решительные союзники
В Раде назвали позором то, что у России более решительные союзники - РИА Новости, 24.09.2024
В Раде назвали позором то, что у России более решительные союзники
Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает позором для Запада то, что у России более решительные... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:13
2024-09-24T12:13
2024-09-24T12:13
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает позором для Запада то, что у России более решительные союзники. Об этом он заявил американской газете американской газете Washington Post."Как оказалось, у России более решительные союзники... Это позор для Запада", - заявил Костенко. Газета в пример союзников России приводит КНДР и Иран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932703882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, украина, верховная рада украины
В мире, Россия, Иран, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде назвали позором то, что у России более решительные союзники
Депутат Рады Костенко: у России более решительные союзники, это позор для Запада