https://ria.ru/20240924/rabota-1974349817.html

Россияне рассказали о предвзятом отношении в трудовой сфере

Россияне рассказали о предвзятом отношении в трудовой сфере - РИА Новости, 24.09.2024

Россияне рассказали о предвзятом отношении в трудовой сфере

Двадцать семь процентов россиян в этом году сталкивались с предвзятым отношением в трудовой сфере, при этом возраст чаще всего вызывает сложности в организациях РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:41

2024-09-24T05:41

2024-09-24T05:41

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941464671_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_14dfbe8d2de9b868f6d7228f59b2e93a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двадцать семь процентов россиян в этом году сталкивались с предвзятым отношением в трудовой сфере, при этом возраст чаще всего вызывает сложности в организациях медицинской сферы, а внешность зачастую разочаровывает работодателей в отрасли продаж и финансов, рассказали РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". Там уточнили, что в исследовании, проводившемся с 9 по 22 сентября, приняло участие 2,1 тысячи россиян из всех федеральных округов РФ в возрасте 25-55 лет. "Выяснилось, что с предвзятым отношением в трудовой сфере в этом году сталкивались 27% респондентов. Чаще всего россияне сталкивались с дискриминацией на работе в сфере финансов, строительстве и промышленности", - сообщили аналитики. По данным исследования, россияне, имея возможность сделать множественный выбор, сообщили, что зачастую сталкивались на работе с дискриминацией по возрасту - 54%, семейному положению - 27%, полу и внешности - по 26%, ограничению по здоровью - 25%, социальному положению - 22%, национальности - 13%, политическим убеждениям - 10% и религиозным убеждениям - 7%. "По возрасту чаще всего предвзяты к сотрудникам в организациях медицинской сферы, юриспруденции и в финансовом секторе. Семейное положение ответивших часто не устраивало работодателей из сферы услуг, общепита и финансов. С предвзятостью по половому признаку нередко приходилось встречаться работникам из сферы маркетинга и общепита. Внешность участников опроса зачастую разочаровывала работодателей в сфере продаж, розничной торговли и финансов", - рассказали эксперты. Отмечается, что в отношении семейного положения особенно часто сталкивались в этом году с дискриминацией из-за наличия детей (51%), возможного скорого декрета (23%). "Кроме того, отсутствие мужа/жены также вызывали сложности в трудовой сфере у 12% ответивших. А 11% отметили, что отсутствие у них детей негативно отразилось на взаимоотношениях с работодателями. Еще 3% заявили, что у них были проблемы из-за наличия супруга/супруги", - рассказали аналитики. Участники исследования, которые столкнулись с лукизмом, рассказали, что чаще всего переживали проблемы из-за внешности в целом (47%), избыточного веса (25%), неформальной одежды (13%), татуировок (8%), пирсинга (3%), яркого окрашивания или необычной прически (2%), изменения внешности с помощью пластической хирургии (2%). "Наиболее категоричны к татуировкам, пирсингу, ярким прическам в сфере финансов и бухгалтерии, розничной торговли, продаж, образования, медицины. К избыточному весу чаще негативно относятся работодатели из промышленной сферы, торговли, строительства, сферы услуг", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20240922/dokhod-1974051080.html

https://ria.ru/20240902/opros-1969894085.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество