https://ria.ru/20240924/pvo-1974420115.html
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Курской и Белгородской областях
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 24.09.2024
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Курской и Белгородской областях
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один дрон над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T13:45
2024-09-24T13:45
2024-09-24T13:48
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один дрон над Белгородской, сообщили в Минобороны России."24 сентября с 11.30 до 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/pvo-1974406395.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Безопасность
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Курской и Белгородской областях
ПВО уничтожила три БПЛА в Курской области и один дрон в Белгородской