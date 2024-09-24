https://ria.ru/20240924/pvo-1974420115.html

ПВО уничтожила четыре беспилотника в Курской и Белгородской областях

ПВО уничтожила четыре беспилотника в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 24.09.2024

ПВО уничтожила четыре беспилотника в Курской и Белгородской областях

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один дрон над Белгородской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T13:45

2024-09-24T13:45

2024-09-24T13:48

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью и один дрон над Белгородской, сообщили в Минобороны России."24 сентября с 11.30 до 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/pvo-1974406395.html

россия

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, белгородская область, безопасность